Gustavo Klix: “Asamblea por carriles normales”

El candidato a presidente por la lista Renovación Antoniana, Gustavo Klix, ante un consulta de El Tribuno, afirmó: “La asamblea se va a realizar el día 18 de diciembre, pero en el día a día de Juventud puede pasar cualquier cosa. Hasta ahora todo iría por los carriles normales”. El socio antoniano fundamentó sus dichos en que su abogado le informó que Personas Jurídicas rechazó el pedido de impugnación que hiciera Horacio Mdalel.

En referencia a los pasos a seguir, en los días previos al 18 de diciembre, Klix explicó: “Nos encontramos en continuas reuniones entre los que conformamos la lista, viendo un poco de adelantar el trabajo que nos espera, que va a ser muy grande y tratando de adivinar información con la que todavía no contamos, en cuanto a números sobre todo, pero con las mismas ganas de siempre. Sí preocupado porque todos los días aparece algo nuevo por distintas situaciones que se presentan. Ahora que los jugadores se van de vacaciones y sigue la incertidumbre sobre que va a pasar con ellos. En principio tengo la palabra de algunos referentes sobre la idea en seguir aportando con esta nueva conducción. Nosotros vamos a tener que dar respuestas”.

Y habló sobre una importante deuda que heredará de la gestión anterior. “Esta todo complicado. Decidimos agarrar sabiendo más o menos en las condiciones en la que se encontraba el club, que no son muy buenas. Lo que sí, la gente, los hinchas, los jugadores tendrán que tener paciencia. Acá hay que reordenar todo. Hay que volver a cimentar las bases, que es el trabajo más pesado, el que menos se ve y después cuando a la casa le estemos poniendo el techo, ahí si la gente lo va a poder entender de otra manera”, señaló Klix.

Habló de la situación del DT Salvador Mónaco. “En lo personal y con el resto de la gente, fue respaldarlo en estas 8 fechas que quedan de la reválida. Estamos conformes, medianamente, con lo que viene haciendo el cuerpo técnico. Digo medianamente porque no se dieron los resultados, pero seguimos confiando y soy de respetar todos los procesos. Di la orden y me hago cargo, en el medio del río no cabe ninguna posibilidad, y más para la actualidad de Juventud en lo económico, en pensar en cambiar el cuerpo técnico”, dijo.

Por último dejó en claro: “Buscamos solucionar para que el DT Salvador Mónaco, luego del receso, pueda ingresar a la cancha”.

Mañana sortean la reválida

Según publicó ascenso del interior, mañana, en el Consejo Federal, se dará a conocer el fixture de la fase reválida del Federal A, que se iniciará el 27 de enero de 2019. Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana disputarán esta instancia junto a Zapla de Jujuy, San Martín de Formosa y Crucero de Misiones, al haber quedado afuera de los cuatro primeros de la zona 4, en la primera fase del certamen. Esta fase se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas (4), se jugará todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta, iniciando con puntaje cero (0).

Clasifican a la segunda etapa el 1º de cada zona.

Finalizada la primera etapa de la reválida se confeccionará por zonas la tabla general de puntos (se determinan sumando los puntos obtenidos en la primera fase y primera etapa de la fase revalida), el de menor puntaje de cada grupo descenderá al Regional Amateur. Luego, en una tabla general excluyendo a los clubes descendidos, los cuatro con menor puntaje también descenderán al Regional Amateur.