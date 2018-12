Daniel Ramasco: “La mentalidad cambió y se empezó a sumar”

La charla que Daniel Ramasco mantuvo con los dirigentes de Gimnasia y Tiro, hace unos días, sirvió para ratificar la confianza al técnico en su cargo, que además se trazaron planes en vistas al futuro inmediato. El DT continuará dirigiendo al equipo en la fase reválida del torneo Federal A, pero fue necesario hablar de un balance de los cuatro partidos, desde que asumió. “El balance yo digo que fue positivo porque se levantó un poco. La mentalidad del plantel cambió y sobre todo se empezó a sumar que era lo que necesitamos. El equipo estaba con la urgencia de sumar puntos. Se dio bárbaro en los tres primeros partidos; por haber sacado 7 puntos fueron fundamentales. Por ahí me hubiera gustado terminar distinto en la última fecha. Es lo que nos toca y hay que saber que se nos viene una etapa complicada, difícil. Pero esos 7 puntos nos ayudaron para terminar mejor sobre todo en la tabla general”, declaró a El Tribuno Daniel Ramasco.

Sobre el mejoramiento que hubo, el entrenador dejó esta impresión: “Fue convencerlos a ellos de que se podía. En un principio dije eso, que faltaba un poco de convencimiento. Saber del grupo, de sus virtudes y de sus defectos. Entonces, uno trata de potenciar todo lo bueno que tiene y trabajamos lo que era fundamental, defensivamente, sector donde estábamos un poco flojo. No flojo de jugadores en nombres sino que yo pienso de concentración, la misma mentalidad cuando está un poco abajo quizás te hace que tengas desconcentraciones; en ese sentido, el equipo se concentró a full, se convenció a full y eso ayudó muchísimo en lo mental”.

Ramasco habló sobre insertar equilibrio para que todo el grupo retome confianza. “Fue fundamental tratar de encontrar eso sabiendo que había poco tiempo para trabajar. Ahora, con una pretemporada con mucho más tiempo para trabajar más allá de que no sea el apropiado, pero yo creo que con un poco más tiempo ellos van a ir entendiendo lo que uno pide, lo que uno quiere, por supuesto de tener un equipo bien ordenado, lo que a mí me gusta y sólido atrás”, detalló el DT.

Se refirió a la apuesta con los chicos del club. “Lo venía diciendo desde hace bastante que había mucho que están en condiciones, que tampoco quiere decir que todos pueden jugar ya de darle la titularidad. Cuando vea que están en condiciones y de que pueden ser la solución al técnico. Ahora justo me toca ser el técnico así que no dudé, si al ver que me faltaba alguien para un puesto determinado, en pensar en los chicos y lo mismo va a pasar en el torneo que viene”, dijo. Sobre el retorno al trabajo, dijo: “Será el 2 de enero a la tarde como para arrancar el 3 por la mañana. Falta coordinar todavía el lugar. La idea por lo menos es estar 7 días en el hotel para que los jugadores tengan un buen descanso y la alimentación, porque esa semana va a ser la mas exigente”.