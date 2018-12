Eva de Dominici: "Mi papá le pedía a Juan Darthés que me cuidara en las giras "

Cuando Calu Rivero decidió romper el silencio y denunciar a Juan Darthés por acoso, fueron muchas las colegas que salieron a respaldarla. Eva de Dominici no fue de la partida. Las dos actrices habían compartido elenco en Patito Feo y en Dulce amor, pero la relación entre ellas no había sido muy amigable. Así lo hizo entender la protagonista de Sangre en la boca en distintas entrevistas, en las que mostró su apoyo hacia el denunciado.

Hace unos meses, Eva cambió de opinión y lo hizo público. Sin dudarlo, además, le pidió disculpas de manera pública y privada a su colega.

Este martes, Rivero y De Dominici formaron parte del colectivo de actrices que acompañaron a Thelma Fardin. La actriz, que trabajó junto a ellas en la tira infantil de Eltrece que se emitió hace una década, denunció que durante una gira con la puesta teatral de Patito Feo, Darthés la violó. En ese momento, ella tenía 16 años.

Horas más tarde, desde su cuenta de Instagram, Eva explicó su comportamiento y qué la llevó a respaldar a Darthés primero y a cambiar de postura luego. ‘Defendí en su momento a una persona en la que confiaba mucho. Lo consideraba un amigo, uno de esos compañeros excepcionales que siempre me ayudó y se portó de maravilla con mi familia y conmigo‘, comienza explicando en su publicación.

‘En su momento pensé que la persona que estaba denunciando estaba confundida por las incomodidades de una escena. Y como yo personalmente viví el abuso de poder viniendo de mujeres (porque también pasa), y mi familia y yo sentíamos tanto cariño por la persona denunciada, no le creí, o no quise creer. Pero luego me fui enterando de otras cosas, de mujeres que sufrieron situaciones similares, hasta que me enteré lo de Thelma y la llamé‘, reveló en otro tramo de su texto.

‘Yo también formé parte de esas giras. Tenía 12 años en ese momento y mi padre solía pedirle a ese mismo hombre que me cuide, y él lo hizo siempre‘, explicó luego. ‘Hablando por teléfono con Thelma me puse a llorar, se me rompió el corazón. Porque esa no era la persona que yo conocí, sentí una decepción enorme, y se me vino encima la responsabilidad de haber defendido públicamente a la persona incorrecta‘, expresó De Dominici.

‘Ahí pedí mis disculpas en privado y luego públicamente, por lo cual me peleé fuertemente con un familiar que me acusó de haber traicionado a un amigo, diciendo que estaba seguro de que él sería incapaz de hacer algo así, que la chica algo habrá provocado. Ahí entendí de donde venía mi razonamiento de mierda. Somos todos hijos del patriarcado que nos ha incorporado dudar primero de la mujer, nos metieron un chip machista en la cabeza y así nos fuimos culpando entre mujeres, permitiendo que nos denigren libremente, aceptando ser parte del juego, somos las brujas. El patriarcado nos ha cagado la vida tanto a mujeres como a hombres y nos ha podrido la mente. Nos quisieron enemistar y hoy estamos abrazadas‘, finaliza su escrito.

Minutos más tarde, la actriz volvió a subir un nuevo mensaje a aquella red social. Acompañando una foto en la que puede vérsela junto a Fardín en la época de Patito Feo, escribió un mensaje de agradecimiento hacia su hermana: ‘Le quiero dar infinitas gracias a mi hermana @mariaddominici que fue la única en mi familia que con todo su amor desde el primer día me agarró de la mano y me dijo que aunque duela, tenía que abrir los ojos... Esperanza por las nuevas generaciones‘.