El Concejo sigue dilatando el caso Ledema y no se expide

El Concejo Deliberante de San José de Metán sigue dilatando el caso del concejal Raúl Ricardo Ledesma, quien se encuentra sospechado del abuso sexual simple de una menor de 14 años; y no toma una decisión al respecto.

La concejal Nancy Jaime presentó, la semana pasada, un proyecto para excluirlo del legislativo. Los concejales volvieron a reunirse el martes para tratar el tema y no permitieron el ingreso de la prensa a la sala de sesiones, lo que provocó una gran indignación en los trabajadores de distintos medios de comunicación.

Hoy se convocó al Concejo en comisión, a la 11, para analizar el caso. "Espero que los concejales no sigan con la misma postura de no dejar entrar a la prensa, porque no corresponde. Violan la Carta Orgánica municipal y el reglamento interno, porque si quieren tener reuniones secretas deben votarlo en la mesa. Si es necesario vamos a concurrir con un juez de paz o un escribano, porque no nos dejan hacer nuestro trabajo y le están dando la espalda a la comunidad", dijo el periodista y exconcejal metanense, Rodrigo García.

En la reunión "secreta" del martes pasado los concejales no resolvieron nada. Continuaron con las dudas y los entredichos, entre los que uno de los ediles increpó a Ledesma y le dijo: "Vos sabes la verdad y lo que pasó con la menor. Esto no es político".

"Ledesma tendría que haber sido separado del cargo cuando la Justicia hizo el requerimiento de elevación a juicio de la causa en su contra", opinó García, además.

Por ahora, hay un pacto de silencio de los concejales que ayer no hicieron declaraciones a los medios al respecto.

El proyecto para excluir a Ledesma del Concejo Deliberante fue presentado por la concejal, Nancy Jaime, quien destacó que se debe aplicar el artículo 23 de la Carta Orgánica municipal de San José de Metán, que se refiere a las facultades disciplinarias. Establece que el Concejo Deliberante podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y hasta excluirlo de su seno por razones de incapacidad física o moral sobreviniente.

Para ese efecto deberán concurrir los dos tercios de votos del total de sus miembros. Contempla también que la exclusión de un miembro del Concejo Deliberante solo podrá tratarse en sesión convocada para ese efecto y después de haber permitido la defensa del interesado.

Desde el 21 de noviembre del año pasado, hace más de un año, sobre el concejal Ledesma pesa un requerimiento de remisión a juicio por el delito de abuso sexual simple, en concurso real (dos hechos). Pero ese requerimiento y algunas pruebas fueron apeladas por la defensa del edil.

Se defendió luego de un prolongado silencio

Ledesma dijo de Jaime responde a la mano de un monje negro.

Luego de que saliera a la palestra, una vez mas, su caso, el edil Ledesma salió a defender la semana pasada luego de que el abogado de la familia de la víctima dijera que las demoras en la Justicia son sospechosas.

“Lo grave de todo esto es el apriete y la manera para que se dé. Primero porque es un proyecto de resolución de carácter interno, pero que no tuvo un trabajo en alguna comisión para que se haga de esta manera. No niego la intención de la concejala, que lo viene haciendo en reiteradas oportunidades y mintiendo. Porque si dijera la verdad saldría favorecido en las notas que dio a El Tribuno y a otros medios radiales”, dijo Ledesma, quien rompió el silencio en la sesión de la

semana pasada.

“Conozco no solamente los trucos y las viejas mañas de la concejal Jaime, sino que a su maestro, que es peor aún, a su monje negro, a quien ya deben estar grabando y mandándole los audios”, dijo el concejal acusado de abuso que fue reelecto en su cargo y continúa en funciones, acusando a una tercera persona que no nombró.

“En primer lugar, quiero decir ante todo que soy inocente de lo que se me acusa. Se trata de una burda maniobra política que se llevó a cabo durante la campaña electoral, organizada y orquestada por el partido político de la concejal que presenta el proyecto de resolución, más precisamente por un dirigente de ese sector, que actualmente es funcionario municipal”, dijo Ledesma.