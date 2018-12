Una especialista responde por qué las víctimas pueden demorarse una denunciar abusos

Tras el anuncio realizado la tarde del martes por el colectivo Actrices Argentinas, sobre la denuncia en Nicaragua por parte de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación, las repercusiones no tardaron en aparecer. Y como ya es costumbre, con plena fuerza en las redes sociales.

Si bien muchas son alentadoras y de pleno apoyo, no faltaron las que dudan de la veracidad del hecho y las que cuestionaron la “demora” en hablar como las más reiteradas.

Al respecto, la psicóloga Sabrina Ríos Minahk (MP1340), en diálogo con El Tribuno, reflexionó puntualmente sobre el tema y sostuvo que “en casos como esos primero es el cuerpo el que responde a lo distinto, reacciona orgánicamente a la incomodidad, al asco. Pero a nivel mental, un niño o adolescente no tiene los recursos para procesarlo. Para entenderlo y hablar del tema hay que resignificar el trauma, el hecho. Y normalmente ocurre de grandes, cuando se tiene más recursos para hacerlo. Entonces puede que pase algo como la denuncia de Calu Rivero que animó a Thelma y que, al lado de estas repercusiones, aquello no ha tenido la más mínima magnitud”.

Para la profesional es muy importante la denuncia, pero sobre todo el buscar apoyo, que no siempre se puede dar en la familia, “aunque por suerte ahora son muchos los recursos a los que se puede acudir”, indicó.

“Un acto en el se toma a alguien como un objeto produce un daño emocional enorme, perjudica la autoestima, anula como persona y encima si habla socialmente la cuestionan. Eso es lo que se ve ahora con los cuestionamientos sobre cómo denuncia y no sobre lo que denuncia. Con estas repercusiones se termina desdibujando el hecho”, acotó Ríos.

El después

“Gracias por el apoyo. Nunca más solxs. Mirá cómo nos ponemos”, escribió Thelma Fardín sobre un dibujo que graficaba la convocatoria de sus colegas para anunciar la denuncia. Fardín que viajó a Nicaragua para ampliar la denuncia que radicó hace diez días ante la Justicia de aquel país se mostró agradecida por el gran apoyo.

En el perfil de su cuenta de Instagram, allí donde en apenas unas horas pasó de unos 20 mil seguidores a más de medio millón, se define como “actriz que escribe, diseña y canta”. Y algo más: “Humana en deconstrucción”.

En el Congreso también

Mientras las repercusiones no dejan de aparecer el hashtag que representa la denuncia del colectivo Actrices Argentinas: MiráComoNosPonemos llegó al Congreso de la Nación en la sesión extraordinaria de este miércoles en la Cámara alta. Senadores de todos los bloques colocaron en sus bancas un cartel con la inscripción y varias legisladoras se manifestaron sobre el tema.

Más temprano el presidente Mauricio Macri señaló en redes sociales que el spot publicitario del ministerio de Desarrollo Social contra el abuso, del cual Darthés formó parte, fue levantado del aire “Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin”. “El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres”, agregó. El actor y cantante también fue bajado de un festival de tango.