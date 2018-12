Juan Darthés habló por primera vez tras la acusación: "Si ésto es cierto, soy yo el que me mato"

Juan Darthés habló por primera vez en cámara luego de la denuncia por violación que la actriz Thelma Fardín dio a conocer este martes en una conferencia de prensa junto al colectivo Actrices Argentinas. El actor grabó una entrevista de 23 minutos con el periodista Mauro Viale. "Eso nunca pasó, fue ella quien se me insinuó y yo le dije que no y la saqué de la habitación", afirmó ante la cámara.

"Ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué de la habitación, le dije, ´¿estás loca?, ¿qué te pasa?, vos tenés un novio´. Yo le dije que mis hijos tenían la misma edad de ella", sostuvo Darthés durante una entrevista concedida al canal de televisión América 24.

Además, el actor afirmó sentirse con "una bronca increíble" tras la denuncia realizada por Fardin y dijo: "Yo ya estoy muerto, estoy muerto civilmente y en mi carrera, pero la carrera ya no me importa, sólo me importan mis hijos y mi esposa".

"La gente me condenó, cómo hago para defenderme de esto", sostuvo Darthés, en una entrevista concedida al periodista Mauro Viale y difundida por América 24.

El actor lamentó que "la gente" esté "hablando mierda" de él cuando, según insistió, "no pasó absolutamente nada" de lo que dijo Fardin en la denuncia.

Sin embargo, en otro tramo de la entrevista, Dhartés dio su versión de los hechos y dijo que fue la joven la que se le "insinuó" e intentó darle un beso a él.

"Puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación y yo la saqué de la habitación. Le dije ¿estás loca?, ¿qué te pasa?, vos tenés un novio. Y yo fui quien le dije: ´Thelma vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá´".

Mas temprano publicó un tuit: "Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viale para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad", tuiteó el actor minutos antes de que su descargo salga al aire por América 24.

La nueva víctima que apunta a Darthés presentará una denuncia penal por abuso sexual. Tenía 18 años cuando, según trascendió, era parte del equipo técnico de una grabación que compartió con el actor.

Finalmente, Juan Darthés no asistió a la audiencia de conciliación con Calu Rivero, en el marco de la demanda que le inició el actor acusándola de "manchar su buen nombre y honor", por la denuncia de abuso que había efectuado la actriz anteriormente.

"Cuenta una verdad, que es la verdad de él. Sólo le pregunté '¿qué pasó?'. Pero no quise meter ni una palabra de más", dijo Mauro Viale este jueves. "No están bien los hijos. Hay una tensión muy importante en esa casa (por la de Darthés). Que lo cuiden, no lo dejen solo", agregó sobre lo que percibió al hablar con el acusado.