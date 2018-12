Un nuevo abuso expone la falta de un defensor del niño

Un nuevo caso de abuso sexual a una niña salió a la luz y especialistas remarcan la necesidad de que se implemente la figura de defensor del Niño para evitar dilaciones en el proceso judicial.

Una mujer denunció que su hija de 10 años fue abusada sexualmente por un hombre de 43 años en el municipio de San Lorenzo, el 4 de diciembre pasado.

En la denuncia consta que la niña estaba en la casa de su abuela materna, ya que su madre trabaja todas las tardes y acostumbra a buscarla a las 21.30 para luego llevarla a su hogar.

Ese día, cuando la mujer volvió a buscarla, la niña le contó llorando, que mientras se encontraba en la cama de su abuela borrando videos de un celular, el sujeto, quien es pareja de su abuela, entró a la habitación, se sentó en la cama y comenzó a tocarla por debajo de la ropa en el abdomen y las partes íntimas, mientras le decía "No digas nada de esto, sino me van a matar a mí". Luego se retiró del cuarto.

Al ver a su hija asustada y traumatizada, la mujer, desesperada, concurrió inmediatamente a la comisaría 100 de San Lorenzo y radicó la denuncia que fue caratulada como abuso sexual simple.

Tomó intervención en el caso la fiscalía penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Sergio Federico Obeid, pero la familia de la menor recurrió a la fundación Papis (Programa de Asistencia para una Infancia Segura) en busca de ayuda.

"Tomé conocimiento del caso porque se contactaron familiares de la niña conmigo para expresarme su decepción respecto al accionar de la Justicia porque el hecho no es reciente, pasaron varios días. El acusado está claramente identificado. Es empleado de la Municipalidad de San Lorenzo", manifestó la titular de la fundación, Lucrecia Miller, a El Tribuno. La titular difundió el caso por la red social Facebook, a pedido de la familia de la niña.

Sostuvo que "al día siguiente del hecho, cuando la mamá se dirige a la fiscalía, secretarias le dijeron que le iban a hacer una cámara Gesell, y que la verían médicos y psicólogos pero luego habló con el fiscal, quien le dijo que el turno para la cámara iba a ser después del 24 de diciembre", sostuvo.

Hasta el momento, "a la niña no la ha revisado un médico legal ni se le ha tomado declaración ni recibió contención psicológica". Actualmente está muy afectada anímicamente. Su familia recurrió a diferentes organismos para pedir ayuda psicológica pero no consiguieron turno.

Miller manifestó que "cuando hay un delito sexual la reacción inmediata tiene que ser la detención preventiva del sospechoso para determinar si es responsable o no y en este caso no ocurrió. No solamente no está detenido sino que sigue trabajando en la órbita del municipio".

Desde la fundación Papis se viene insistiendo en la necesidad de tener un defensor del Niño en la provincia para intervenir en estos casos. La figura está contemplada en el artículo 47 de la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El defensor tiene a su cargo velar por los chicos y sus derechos consagrados en la Constitución y convenciones internacionales.

Cámara Gesell para el 18 de diciembre

Desde el Ministerio Público se informó que el identificado fue acusado.

™El Ministerio Público Fiscal difundió ayer un comunicado sobre el estado de la denuncia de abuso sexual a una niña de 10 años. “Tomado conocimiento de los hechos, desde la fiscalía se dispuso la citación de los padres de la menor para entrevista y se puso en conocimiento de la situación a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno. También se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente para el acusado la prohibición de acercamiento a la menor, de ejercer actos de violencia física, psíquica o moral contra ella y de mantener contacto por cualquier medio y una consigna ambulatoria por 10 días”. Informaron que el acusado fue identificado y se fijó una entrevista con la menor mediante circuito cerrado de televisión para el 18 del corriente, para tratar de obtener más detalles de lo sucedido.

Pese a esto, desde la Fundación Papis, critican que la víctima y su familia tengan que esperar tantos días.

“Si tuviéramos un defensor del Niño, todas estas familias que se comunican conmigo lo podrían hacer con este funcionario, que tendría todas las facultades para interceder al día siguiente de radicada la denuncia si no se agiliza como corresponde y hay dilaciones, tal como esta sucediendo en este caso”, señaló la titular de Papis, Lucrecia Miller.

Detalló que este funcionario tendría el rol de intervenir para asistir convenientemente a la niña. Consideró que la Justicia “se está convirtiendo en un acto violatorio y vejatorio de los derechos de los niños. Es una situación irregular la que tenemos en la provincia”.

Por ese motivo, Miller insistió en que “es urgente la designación de un defensor que sea la voz de los niños dolientes, sufrientes y sus familias, como esta niña”.