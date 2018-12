Festejo salteño en motocross

El pasado domingo terminó el campeonato del NOA en motocross y en Rosario de la Frontera hubo varios pilotos salteños que se quedaron con el título.

José Fili logró imponerse en la principal categoría, MX3A para coronar un gran año después de haber participado en el Nacional de la mencionada disciplina.

Fili logró el campeonato tras dos importantes carreras que fueron clave en su primer puesto, ya que llegó a la penúltima fecha segundo, detrás del jujeño José Artero y en La Rioja logró superarlo para depender de solo él en la última fecha, justo en su provincia natal.

“En la primer manga me caí, Artero quedó delante mío y llegamos a la final con los mismos puntos así que hicimos un trabajo psicológico. Dependía de mí y cuando me di cuenta que me alcanzaba para salir campeón porque estaba delante de él, no quise arriesgar”, sostuvo el piloto a El Tribuno.

Además, Julián Cortiñas se ubicó en lo más alto del podio al igual que Fili, aunque en su caso con la categoría Promocional A, tras haber salido primero en la manga inicial y segundo en la siguiente manga.

Otros campeones fueron el local Francisco Guamante (subcampeón en junior), en la categoría 85 A y Pablo Torrejón en 85 A. De esta manera, con estos pilotos y otros con gran presente y un futuro prometedor como Enrique Pfister, Salta cierra un muy buen año.