De Seclantas surge un vino que se luce en la gastronomía parisina

Una vez más, Seclantas se hace ver en el mundo por sus “frutos”. A los afamados ponchos y artesanías, se suma ahora un vino que hace gala en los restaurantes gourmet de París.

La localidad cuenta con uno de los viñedos más altos del mundo. Se trata de Seclantas Adentro, una pequeña finca de tres hectáreas, donde se producen uvas para vinos de alta calidad. El proyecto lo encabeza una pareja franco-argentina que se enamoró de los Valles Calchaquíes y decidió en 2007 lanzarse a la aventura de hacer vinos en tierras altas. En 2010 la primera cosecha generó mucho entusiasmo y expectativas. En una siguiente etapa, la pareja de emprendedores comenzó a hacerlo conocer en Francia y desde allí inició viaje por varios países europeos. Hasta ingresó en vinotecas y restaurantes, algunos de alta gastronomía con una estrella en la guía Michelin, como el Divellec, MUMI, Accents Table Bourse y el Lausanne Palace.

Según sus creadores, el vino gusta porque tiene una personalidad inconfundible. “Su complejidad aromática y frescura son la expresión típica del Malbec de gran altura que tanto impresiona al paladar de los sommeliers franceses. Los sorprende, porque están más acostumbrados a los vinos de mendoza que se encuentran facilmente”, contaron Ovidio Corabianu y Alicia Hasenbalg, dueños del emprendimiento.

Existe una tendencia en el mundo del vino a la uniformización del gusto destinada al consumo masivo. Hay entonces muchos vinos que están bien hechos, pero que no dan que hablar.

“Para nosotros, el vino no es un objeto de consumo más, sino una obra hecha a mano y con sabiduría. Como hacen los teleros de Seclantas con los ponchos, nosotros tratamos de lograrlo con el vino. Con pasión, conocimiento y paciencia”, contaron Ovidio y Alicia. Dijeron, además, que los vinos no deben ser únicamente la creación de un enólogo sino una expresión delicada y respetuosa del lugar de donde vienen las uvas.

Gente, clima y vinos

Respecto al por qué eligieron Seclantas para afincarse, recordaron que “los valles nos encantaron por su gente, por su clima y por sus vinos - como por ejemplo los vinos de Tacuil que enseguida nos parecieron cargados de identidad. Nos advirtieron que los valles no son para cualquiera. Quizás ha sido un desafío, que aceptamos como un desafío más, ya que inmigrar en París, no es fácil tampoco".

La viña se adapta a las condiciones de la zona produciendo frutos pequeños y concentrados de sabor, verdadero secreto de los vinos de los valles. La vinificación está a cargo de Raúl y de Alvaro Dávalos de la bodega Tacuil, inscribiéndose así en el paisaje salteño que cabe recordar, cuenta con una tradición vitivinícola bicentenaria.

Generación de empleo

El desarrollo del viñedo de Seclantas cuenta no sólo con la ayuda de los lugareños que trabajan en el emprenidimiento, sino también con el apoyo de la Intendencia.

Alicia y Ovidio llevan desde hace un tiempo los vinos seclateños a París. Ellos mismos se ocupan de dar a conocer sus vinos, su región y su gente, suscitando a su vez el sueño de muchos de visitar la región.

Francia produce vinos de alta gama desde hace mucho tiempo y no falta quien diga que no necesitan vinos de otros países. Pero hay también gente abierta, curiosa, que quiere conocer lo que se hace en otros lados, y que reconocen enseguida un vino diferente, muy bien hecho y que expresa un terruño singular.