En 2019 se espera lograr el primer censo forestal

Se espera que el año próximo se logre el primer censo de árboles completo de la ciudad de Salta, tras un intento fallido en el 2012, durante la gestión del exintendente Miguel Isa. El viernes 7 de diciembre, el municipio Capital firmó un convenio marco con la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para que estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales hicieran sus prácticas profesionales supervisadas en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos. Los próximos meses deberán avanzar con un protocolo específico para el relevamiento de árboles.

De acuerdo con el artículo 21 de la ordenanza 7.060 del año 1997, es obligación de la Municipalidad realizar "un censo forestal cada cinco años durante la primavera y el verano, con la finalidad de obtener la información necesaria en cuanto a altas, bajas, desarrollo vegetativo, estado sanitario, podas, tamaño de cazuela, tipo de especie y, en general, toda actividad de seguimiento tendiente a lograr la preservación del arbolado público existente y el incremento en los lugares que no existan, cuidando siempre la estética".

Recién en 2012 la Municipalidad de Salta intentó cumplir con la normativa, también a través de un convenio con la casa de estudios. Sin embargo, no se logró el objetivo esperado porque, según confirmaron a El Tribuno fuentes que prefirieron no identificarse, el relevamiento se hizo de manera incompleta, faltó identificación de especies arbóreas y la información que se obtuvo no fue confiable como para decidir políticas públicas. Además, cuando comenzó la intendencia de Gustavo Sáenz, a fines de 2015, los datos que se lograron recabar en el censo anterior ya estaban desactualizados.

A fin de avanzar con el próximo censo forestal, el actual intendente y el rector de la UNSa, Antonio Fernández Fernández, firmaron a principios de este mes un convenio que permitirá que los alumnos de tercero, cuarto y quinto año de las escuelas de Biología, de Agronomía y de Recursos Naturales y Medio Ambiente hagan sus prácticas profesionales supervisadas en la Municipalidad. Las autoridades de la comuna y de la universidad pública deberán delinear un protocolo específico para el censo forestal, que garantice mejores resultados que el trabajo de años anteriores.

Se espera que el relevamiento comience en marzo, cuando se retomen las clases en la UNSa, y que se haga durante ocho meses, a lo largo de los dos cuatrimestres universitarios. Se organizarán grupos de 20 alumnos, acompañados por un funcionario municipal.

Este trabajo se llevará adelante de manera conjunta con la Secretaría de Modernización, que va a proveer 20 celulares con conexión a internet, cámara de fotos y la aplicación Salta Activa. Estos equipos permitirán georreferenciar cada árbol que hay en la ciudad, que quedará registrado de manera instantánea en el sistema digital del municipio. Así, se podrán tomar decisiones políticas a medida que se vayan relevando las zonas.

Gastón Galíndez, secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, explicó a El Tribuno que los únicos datos que se tienen sobre el arbolado público en Salta es el valor estimativo que surgió del censo anterior. En aquella oportunidad, se tomaron muestras pequeñas en distintos puntos de la ciudad y se generalizaron los datos, lo que permitió calcular que en la ciudad hay alrededor de 170 mil árboles. La estadística nueva permitirá conocer con precisión cuántos forestales hay, de qué especies se tratan, en qué estado están y cuanta intervención hace falta, entre otras cosas.

Carlos Herrando, vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, quien está a cargo del decanato de manera temporaria, analizó, al hablar con El Tribuno, que el acuerdo que se firmó es positivo para ambas partes: "La Municipalidad va a tener su censo y los chicos van a tener una capacitación interesante y esto les va a servir como horas crédito para sus respectivas materias".

Con respecto al protocolo específico para el censo forestal, el profesor explicó que se deberán aclarar algunos aspectos, como el cronograma y la logística. Herrando consideró que la Municipalidad deberá tener vehículos a disposición para trasladar a los estudiantes y que será necesario el apoyo de la Policía porque hay barrios que podrían no ser seguros para ello. Si bien los universitarios harán el censo de manera voluntaria, el vicedecano opinó que el municipio deberá contemplar los viáticos.

Herrando detalló que los alumnos de distintos años y de distintas carreras van a rotar de manera permanente, lo que va a permitir que no pierdan la cursada y que tengan tiempo para preparar las materias para rendir. "Esta rotación es beneficiosa para que todos los alumnos tengan el incentivo de tener su práctica en horas que necesitan justificar ante las currículas de cada materia y, a la vez, se apoya al municipio, que necesita hacer el relevamiento".

Un registro digital de plazas y áreas verdes

Habrá información actualizada sobre 430 espacios públicos.

A fines de noviembre se aprobó una ordenanza para crear un registro digital de plazas y espacios verdes de la ciudad de Salta. Mariana Reyes, autora de este proyecto, dijo a El Tribuno que desde el Concejo Deliberante controlarán “de cerca que se realice esta tarea”.

El registro deberá tener información actualizada sobre las 430 plazas, parques, paseos, platabandas y rotondas que hay en Salta capital y sobre el arbolado público de cada uno de estos espacios, indicando cantidad y especies existentes. Estos datos serán de acceso público.

En relación con el censo forestal que se hará en toda la ciudad, Reyes se mostró satisfecha, ya que cumplirá con la antigua normativa municipal, “que estaba pendiente desde hace un montón de años”. La concejal relativizó los datos de la estadística de 2012: “No se avanzó ni siquiera con el 30 por ciento de lo que se tenía como objetivo en el censo”.

La edil recordó el también fallido Programa de Recuperación del Arbolado Urbano de la ciudad de Salta (PRAU), creado a través de la ordenanza 13.991, que empezó en 2011 y debía llegar a fines de 2017 con “un árbol por catastro frentista o uno cada 10 metros”.