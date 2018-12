Con el último aliento, cámaras empresarias revelan su situación

El comercio salteño siente que ya no puede más. Advierten que la situación es insostenible, de quebranto. Buena parte de las pymes de la provincia vislumbra cierres en el corto plazo y consideran que quienes tienen el poder para cambiar un desenlace que parece cada vez más inevitable los escucha, pero los ignora. Una enorme presión impositiva, estanflación, tarifas de servicios imposibles, una economía dolarizada y un sinfín de obstáculos y trabas de los organismos que -consideran- deberían allanarle el camino, condenan a vastos sectores de la economía local, y a los trabajadores que dependen de ella.

Las conclusiones surgen de un reciente encuentro que las cámaras empresarias de la provincia mantuvieron a principios de mes en la sede de la Cámara de Comercio e Industria, que las convocó para conocer de cerca la situación que atraviesa cada una y poder gestionar lo necesario para paliar la crisis. Quienes participaron del encuentro valoraron la convocatoria de la entidad madre, aunque no son optimistas en cuanto a los resultados de las gestiones que se puedan realizar.

De hecho, tras la reunión a puertas cerradas recibieron al Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Fernando Yarade, quien tomó nota de las situaciones expuestas por una veintena de representantes de las distintas cámaras de la capital y el interior aunque, más allá de alguna gestión en cuestiones puntuales, admitió que la mayoría de los planteos necesitan de la decisión de autoridades nacionales para solucionarse.

En general los representantes pidieron ampliar los alcances de las promociones 3D que impulsan la Provincia con el Banco Macro y la Cámara de Comercio, porque “es lo que está generando algún movimiento”.

Las reuniones estuvieron encabezadas por los vicepresidentes primero y segundo de la Cámara, Jorge Vian y Javier Cornejo respectivamente; y el secretario institucional, Alejandro Peuchot.

En diálogo con El Tribuno, Vian manifestó que “se evaluaron los problemas que están padeciendo cada cámara en su sector, independientemente de la situación general”.

“En Tartagal y Orán, por ejemplo, hay una gran cantidad de problemas con el contrabando, la mercadería que ingresa sin controles, el comercio ilegal, que están generando cierre de comercios”, explicó y agregó que “Metán y Salta tienen la misma situación de cierres y despido de trabajadores”.

Tarjetas de crédito

Señaló que “en las estaciones de servicio tienen un problema muy serio con las tarjetas de crédito, porque recién cobran a los 28 días”, aunque aclaró que “este es un problema generalizado de todo el comercio”.

“Además las tasas son muy altas en las financiaciones y la gente está muy saturada con las tarjetas de crédito y compra menos, lo que lógicamente afecta la rentabilidad”, expuso Vian.

Reveló que “los panaderos tienen muchos problemas con las tarifas de luz, gas y agua, y que hay mucha gente con cuentas embargadas por AFIP que bloquea el movimiento normal de cada comercio”.

En esta línea, Daniel Romano, tesorero de la Cámara de Industriales Panaderos de Salta advirtió: “Estamos en una situación terminal. El sector no tiene cómo pagar ni aguinaldos, estamos en conversaciones con los sindicatos que se están dando cuenta de que se pueden quedar sin gente”.

Capacidad ociosa

“Tenemos un 40 por ciento de capacidad ociosa y es gente que no se despide, primero porque las pymes intentan sostener al empleado hasta el final, porque los conocemos, porque conocemos a sus hijos; pero además también porque es carísimo echar un empleado, y ni plata para eso tienen hoy las Pymes”, completó Romano.

Además, Vian indicó que “las complicaciones para realizar las habilitaciones comerciales también fue uno de los ejes de los reclamos” porque “las exigencias de Bomberos implican altos costos hacen inviable habilitar algunos comercios”, dijo.

En este punto, las estaciones de servicio reclaman que los Bomberos le exigen una cisterna de agua de una cierta cantidad de litros para eventuales incendios, cuando el fuego originado por combustible no se combate con agua, entonces lo consideran un gasto innecesario que además tiene un enorme impacto negativo en materia ecológica porque es una enorme cantidad de agua que no se utiliza para nada y después de cierto tiempo no sirve.

Por otra parte, advirtió que “Ingresos Brutos también afectó negativamente a los empresarios”.



Reconocimiento

Ante este panorama, Vian consideró que “fue importante la participación del jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Fernando Yarade, que fue aclarando bastante el panorama en torno a cómo ir solucionando estos temas con trabajo conjunto entre privados y la Provincia”.

“Se convino que próximamente habrá reuniones con los ministros específicos de las áreas que necesitan algún trabajo conjunto para abaratar costos, como en el caso de las energías renovables”, anticipó el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio e Industria salteña, quien está al frente de la institución provisoriamente.

En el encuentro también estuvieron presentes la prosecretaria institucional de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Silvia Ruiz; Luis Tais, de la Asociación de Productores de Seguros; María Mercedes Vian, de la Cámara Empresarial de Ópticas; Juan José Martínez y Daniel Romano de la Cámara de Industriales Panaderos; Manuel Pérez y Ricardo Pedro Merlo, de la Cámara de Estaciones de Servicios y Expededores de Combustibles; Silvia Román y María Susana Carrasco, de la Cámara de Propietarios de Farmacias; María Rosa Galoppe, del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios y Cámara Inmobiliaria; Gustavo Blanco, de la Cámara de Instaladores de GNC; Maximiliano Peralta y Mario Larrán, de la Comisión de Droguerías, y Gustavo Caldelas, de la Comisión de Energías Renovables, ambas pertenecientes a la Cámara de Comercio.

Mientras que desde el interior los representantes fueron Juan Cruz Curá, de la Cámara de Comercio e Industria de Orán; Adrián Mangini y Fernando de San Román, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán; Pablo Ernesto Lobo y Manuel Asensio, de la Cámara de Comercio de Güemes; Sonia Díaz, de la Cámara de Comercio y Turismo de El Carril; Josefina Saravia, de la Cámara de Comercio y Turismo de San Lorenzo; Luis Coronel, de la Cámara de Comercio e Industria de Salvador Mazza; y Dante Galeano, del Centro Empresario de Tartagal.

En general todos los sectores coincidieron además en plantear las dificultades que enfrentan por la competencia desleal que deben soportar como consecuencia de la informalidad que se mantiene y cuestionaron que ninguno de los estamentos del Estado asume la decisión de controlar la proliferación de ambulantes y manteros que les generan enormes pérdidas.

Coincidencias en el interior

Las cámaras empresarias del interior, principalmente Orán y Metán coincidieron en que en esas localidades no hay mucha más actividad que el comercio que pueda ser generadora de mano de obra y que la falta de apoyo y las políticas de Provincia y Nación afectan severamente la actividad.

En la localidad de General Güemes, en tanto, denunciaron la pérdida de rentabilidad por la presencia de ferias irregulares al costado de las rutas y por la migración de clientes a comprar en negocios informales de localidades de la vecina provincia de Jujuy, como Perico y Monterrico.