Gallardo: “No queremos dejar pasar esta posibilidad”

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, manifestó ayer que la obtención de la Copa Libertadores será un logro “eterno” pero que no quieren “dejar pasar” la “oportunidad” de disputar la final del Mundial de Clubes y “ganarla”.

“Lo que se consiguió será eterno y los jugadores serán reconocidos por siempre, pero no queremos dejar pasar esta oportunidad”, remarcó Gallardo en la conferencia de prensa previa al debut en el Mundial de Clubes que se producirá hoy ante Al Ain.

“El mensaje que bajamos en Madrid fue que vamos a pensar en lo que viene. Les dije a los jugadores que no dejemos pasar esta oportunidad. Es un privilegio estar acá y no vamos a dejarlo pasar”, agregó el Muñeco, acompañado del defensor Jonatan Maidana, uno de los máximos referentes del plantel millonario.

“Yo me siento representado por mis jugadores y Maidana es una clara referencia dentro del plantel, para los hinchas y para mí. Me siento orgulloso de tener los jugadores que tengo”, elogió el entrenador, quien no confirmó la formación pero adelantó que el colombiano Rafael Santos Borré “seguramente” volverá a la titularidad tras perderse la segunda final por suspensión.

“El deseo es poder jugar la instancia final y para eso vamos a tener que enfrentar a un duro rival mañana (hoy) y tendremos que ganar”, advirtió Gallardo, quien reconoció que todavía el plantel sufre el cansancio y el cambio de horario.

“Lo más difícil fue tener que cambiar los hábitos, no poder dormir por el cambio de horario. Los primeros cuatro días fueron para equilibrarse emocionalmente, pero en los últimos tres ya pudimos entrenar con buena energía”, agregó el DT.

Gallardo también admitió que no pudo “disfrutar” del logro obtenido tras vencer al clásico rival en la final de la Copa Libertadores.

“Después de ese logro tan importante no pudimos vivirlo a pleno porque ahora estamos enfocados en el partido de mañana (hoy) y si ganamos nos dará la posibilidad de jugar la final. Lo disfrutaré cuando llegue a Buenos Aires y pueda relajarme un poco”, señaló.

Por su parte, Maidana analizó al rival: “De mitad de la cancha hacia arriba son muy rápidos. Tiene jugadores altos. Les tenemos respeto, como a todos los equipos que enfrentamos, con la premisa de que vamos a pensar en nuestro equipo. Al Ain es un equipo duro, por lo que vimos en sus primeros partidos” cerró.