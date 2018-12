Agustín Canapino dueño del oro, como Fangio en 1954

El piloto Agustín Canapino ganó anoche el Olimpia de Oro en la ceremonia que organizó el Círculo de Periodistas Deportivo y que se llevó a cabo en el local de Tango Porteño de Buenos Aires. El automovilismo no ganaba el máximo premio desde 1954, año de la primera edición y que quedó en manos del gran Juan Manuel Fangio.

Canapino fue campeón del Turismo Carretera por tercera vez en su historial; además fue protagonistas en el Súper TC 2000 y el Top Race. Sobre el final de la temporada fue elegido por el Juncos Racing para disputar a fines de enero las 24 horas de Daytona en Estados Unidos. “Esto lo quiero compartir con todos mis compañeros pilotos de toda la Argentina. El Olimpia de Oro no lo ganó Canapino sino toda la familia del automovilismo”, señaló el máximo ganador de la velada.

En primer término se eligieron los 35 ganadores de los Olimpia de Plata a los mejores deportistas del año de cada disciplina y finalmente, entre todos ellos, surgió el dueño de la estatuilla de oro, que el año pasado quedó en poder de la nadadora Delfina Pignatiello.

La premiación también contempló reconocimientos especiales para los ex futbolistas campeones mundiales de 1978, en el 40mo. aniversario de su consagración, y también para los ganadores de medallas en los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

En tenis el premio se lo llevó Juan Martín del Potro, ganador de su primer Masters 1000 (Indian Wells) y quien alcanzó su mejor ubicación en el ranking ATP. Llegó a ser tercero del mundo por detrás de Rafael Nadal y Roger Federer; jugó la final del Abierto de Estados Unidos donde perdió contra el serbio Novak Djokovic, hoy número 1 del mundo.

Otro de los premiados fue Diego “El Chino” Simonet, que esta temporada hizo historia en el handball, pues se convirtió en el primer argentino campeón de la Champions League de handball con su equipo Montpellier de Francia.

En boxeo el ganador fue el entrerriano Brian Arregui, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Por el lado del béisbol hay que destacar que Diego Echeverría, pitcher de Popeye BC, no pudo quedarse con el Olimpia de Plata en Béisbol, ya que el premio fue para Jacinto Cipriota, compañero en el seleccionado argentino que ganó el Sudamericano.

Los últimos ganadores del Olimpia de Oro fueron: Delfina Pignatiello (2017), Juan Martín del Potro (2016), Paula Pareto (2015), Adolfo Cambiaso (2014), Marcos Maidana (2013), Sergio Martínez (2012) y Lionel Messi (2011).

Los ganadores del Olimpia de Plata en cada categoría fueron:

Ajedrez: Sandro Mareco

Atletismo: Nazareno Sasia

Automovilismo: Agustín Canapino

Básquetbol: Facundo Campazzo

Beisbol: Jacinto Cipriota

Bochas: Romina Bolatti

Boxeo: Brian Arregui

Canotaje: Agustín Rodríguez

Ciclismo: Maximiliano Richeze

Equitación: Luis Magnasco

Esgrima: Jesús Lugones Ruggeri

Esquí Náutico: Tobías Giorgis

Fútbol: Gonzalo Martínez

Futsal: Damián Stazzone

Gimnasia: Lucas Adorno

Golf: Emiliano Grillo

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre césped: Gonzalo Peillat

Judo: Paula Pareto

Karate: Yamila Benítez

Natación: Delfina Pignatiello

Padel: Maximiliano Sánchez

Paralímpico: Gustavo Villafañe

Patín: Rocío Berbel

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Polo: Adolfo Cambiaso (h)

Remo: Sol Ordás

Rugby: Nicolás Sánchez

Taekwondo: Lucas Guzmán

Tenis: Juan Martín del Potro

Tiro: Alexis Eberhardt

Turf: Wilson Moreyra

Voleibol: Luciano De Cecco

Yachting: Dante Cittadini/Teresa Romairone.