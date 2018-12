Dady Brieva aseguró: “Antes estábamos mejor que ahora” y dudó de la corrupción K

Mirando al 2019, el actor reiteró su deseo de que Cristina Kirchner vuelva a ser presidente y afirmó: “Si no hay cadáver, no hay homicidio”.

“Es lo que yo creí que iba a ser”. Así respondió el actor Dady Brieva cuando el periodista Luis Novaresio le pidió que definiera al actual gobierno del presidente Mauricio Macri. Apasionado peronista y acérrimo kirchnerista, el “Midachi” dio su visión sobre la política argentina y habló de sus expectativas para las elecciones presidenciales de 2019: “Antes estábamos mejor que ahora”. Y resumió su su parecer sobre las causas de coimas y lavado de dinero que ensucian al Frente para la Victoria: “¿Y si no se robaron todo?”

“Estos tres años laburé prácticamente para el kirchnerismo, porque creo, porque si hubiese querido construir poder lo hubiese hecho. Yo quiero rascarme los huevos y hacer lo que yo quiero”, dijo Dady. “No soy un tipo que se excita teniendo poder. Me seduce otra cosa, pisar hormigas no me calienta”, dijo antes de que comenzara un picante diálogo sobre la polarización que fue zanjada por el periodista: “Hay mucho más que kirchnerismo y macrismo en la vida”. Dady Brieva: “El peronismo es tener un quiosco y vender 60 mil salchichas”.

“Si no hay cadáver, no hay homicidio”, defendió Brieva ante la avalancha de denuncias de corrupción a los líderes del kirchnerismo. “Pocearon todo, no consiguieron nada. Che, ¿y si no se robaron todo?” Finalmente, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, el actor dijo que “para el año que viene me gustaría que volvamos, que Cristina sea presidenta”. “Que se haga un buen gobierno, que se haga una gran unidad, que estén todos, Massa, Picheto ... Que ganemos 60 a 0”, confesó.