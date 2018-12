Murió el protagonista del robo del siglo

Mario Fendrich sustrajo US$ 3.200.00 0 del Banco Nación de Santa Fe en 1994.

Mario César Fendrich, el extesorero del Banco Nación de Santa Fe, que el 23 de septiembre de 1994 robó 3.200.000 dólares de esa sucursal, murió en Cuba luego de sufrir un accidente cerebro vascular (ACV), informaron ayer fuentes de su entorno a la prensa santafesina. Fendrich, de 77 años, se encontraba de vacaciones en aquel país caribeño en compañía de un amigo cuando el pasado fin de semana comenzó a sentirse mal y debió ser internado por un ACV.

Al momento de su muerte, el ex empleado bancario estaba acompañado por sus dos hijos, quienes habían viajado desde Santa Fe y llegaron el martes a Cuba, ante el cuadro de salud que presentaba su padre. Antonio Ciaurro, uno de los dos abogados que lo defendieron durante el proceso judicial, aseguró que era la primera vez que Fendrich salía del país tras haber estado detenido por el robo del dinero y que "estaba bien de salud, a pesar de un poco de sobrepeso e hipertensión". Según el letrado, el ex tesorero del banco actualmente "atendía un negocio en el cual se cobraban impuestos y vendía artículos de quiosco" y que el día que viajó a Cuba lo llamó desde el aeropuerto de Ezeiza porque había "algún problema para salir del país, pero fue solucionado rápidamente porque no tenía ningún impedimento para hacerlo".

El entonces denominado "robo del siglo" ocurrió el viernes 23 de septiembre de 1994, cuando Fendrich desapareció de su casa en la capital provincial, de la sede bancaria ubicada en la calle San Martín y Tucumán y de los lugares que frecuentaba. En el banco le dejó a un compañero la siguiente nota: "Gallego, me llevo tres millones de pesos del tesoro y 187.000 dólares de la caja".

En aquel momento, por la ley de la convertibilidad, esas cifras equivalían a un total de casi 3.200.000 dólares. Fendrich se entregó el 9 de enero del 1995 y dijo que lo habían obligado a robar el dinero porque corría peligro su familia. El 12 de noviembre de 1996, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe lo condenó a ocho años, dos meses y quince días de prisión por el delito de peculado. En la cárcel de Las Flores, el ex empleado bancario tuvo una conducta excelente y después de cuatro años, nueve meses y veinte días de estar preso, le dieron la libertad condicional.

El abogado Ciaurro dijo que su entonces defendido fue "usado y obligado a hacer lo que hizo" y apuntó contra cuatro personas, entre ellas un político del sur provincial. "Son personas comunes, nunca fueron del mundo del hampa y entre ellos hay un político del sur provincial", aseguró el letrado, quien añadió: "Una murió y las otras tres están vivas, fueron hábiles para despegarse del caso y usaron sus contactos para salir del tema. Sumado a esto, Mario dijo poco en la causa y no avanzó por las constantes amenazas a su familia tras el robo". Para Ciaurro, "nunca se supo toda la verdad" sobre el robo del dinero, debido a que hubo "cosas que se saben, otras que no y otras que (Fendrich) se las llevó seguramente a su descanso eterno".