Volcó una camioneta en avenida Bolivia

Un accidente que por suerte no arrojó víctima ni lesionados ocurrió esta mañana sobre avenida Bolivia, a la altura de barrio El Huaico.

Una camioneta Toyota Hilux volcó y quedó “recostada” entre avenida Bolivia y la colectora que lleva a la rotonda que comunica El Huaico con Ciudad del Milagro. Según indicaron testigos, el conductor habría perdido el control del rodado motivo por el cual se produjo el vuelco. Afortunadamente no sufrió ningún tipo de lesiones y tras salir del vehículo recuperó los elementos que llevaba en la caja del rodado. Al parecer, transportaba equipos de sonido. Hasta el momento no se había hecho presente personal policial, si familiares que ayudaron al conductor tras lo sucedido.