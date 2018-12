Profesionales reclaman por el cierre de un centro de carné de conducir

Comenzó a funcionar una oficina de emisión de licencias de conducir en el Paseo Salta, centro comercial de la zona sur, días atrás y ya hay polémica. Es que profesionales de centros médicos privados ubicados sobre la avenida Paraguay, reclaman que la oficina que atiende en el Centro Cívico Municipal (CCM) dejó de hacerlo y se quedaron sin su fuente de trabajo tras haber invertido en sus consultorios. Sostienen que ahora un solo consultorio acapara todas las atenciones médicas.

"Hace un poco más de dos meses, junto a una profesional psicóloga abrimos un consultorio en la avenida Paraguay 1255 para lo cual invertimos más de 100 mil pesos y comenzamos a trabajar hasta el martes pasado, por la mañana, cuando nos dimos con que Tránsito del CCM ya no atendía. La tarde anterior había sido inaugurado el centro emisor en el Hiper Libertad. En este tiempo no recuperamos ni el 50% de lo que invertimos ", relató la psicóloga María Tatiana Crespo a El Tribuno.

La profesional trabaja desde hace más de diez años vinculada a la parte médica para licencias de conducir y en principio lo hizo frente al centro emisor de licencias de la calle Santa Fe.

Aseguró que "nadie nos dijo nada. No hubo información oficial. La gente que trabaja en Tránsito nos dijo que les habían levantado todas las máquinas del personal".

Crespo sostuvo que "al lado del centro emisor de licencias del Hiper Libertad está el consultorio de un conocido médico que ya lo tenía anteriormente en 2012 cuando se abrió el centro que tiempo después cerró por las reformas del lugar que se hicieron. Este médico tenía una especie de exclusividad porque no podía haber más de un consultorio allí. Incluso luego, cuando se abrió el centro emisor del CCM, él también abrió un consultorio sobre la avenida Paraguay. Se supo que recibía entre 80 a 90 personas por día y cada una de ellas abona unos 450 pesos por los estudios".

Ahora "la misma gente que te da el formulario para hacer los estudios en las oficinas de Tránsito del Hiper, te dice "acá al lado te los haces" lo cual te da la pauta de que hay algo que está totalmente armado" , recalcó Crespo.

Descentralizar

La psicóloga expresó que buscó información en el Boletín Oficial y que éste argumenta que como esta época del año es la de mayor cantidad de renovaciones y tanto la sede de la calle Santa Fe, como la del CCM colapsan a veces, se abría ahora el centro del Paseo salta para descomprimir esos lugares con la política de descentralizar. "Pero el martes a la mañana Tránsito del CCM ya no atendía", acotó.

"Hablan de una política de descentralización pero están cerrando un lugar y le están dando prácticamente el monopolio de los estudios a una persona porque en el Hiper Libertad no se pueden abrir consultorios"

Crespo contó que justo se dio la casualidad de que su padre, días atrás, estaba realizando los trámites para obtener su licencia de conducir "y cuando fue al centro de la calle Santa Fe a rendir el examen teórico le dijeron que no, que estaba todo concentrado en el Libertad y que tenía que ir a rendir ahí pero cuando fue, por la mañana, le respondieron que volviera a las 17 porque todavía no tenían los expedientes".

Si el objetivo de la Municipalidad es "descentralizar y mi papá que vive en pleno centro tiene que ir hasta el Libertad ¿Qué pasará con la gente que vive en la zona norte?, dijo.

"Si hablamos de descentralizar que realmente se cumpla y que los estudios no queden centralizados solamente en un grupo. Sino hay algo que me parecería totalmente sensato y es que la misma Municipalidad absorba tres o cuatro equipos paralelos de médicos y que el dinero de los estudios quede en la comuna. Me parece que es lo mas sensato para los ciudadanos", finalizó.

Respuesta

Al ser consultado por la problemática, el coordinador Institucional y Técnico, a cargo de la Subsecretaría de Tránsito y Protección Ciudadana, Carlos Sauma, respondió que "debido a las últimas lluvias y sumado a que la Agencia Nacional tiene problemas de sistema, éste se vio colapsado estos días. En general, todos los años, para esta época se colapsa. Este es un reclamo que la subsecretaría hace siempre, referente a la optimización".

Además explicó que "se trata de trabajar en lo posible para que el centro emisor de licencias del CCM no se cierre".

Añadió que existen problemas vinculados "a la habilitación. Nos tiene que habilitar la Agencia Nacional. Hay problemas administrativos y eso trae problemas al contribuyente. Buscamos priorizar al contribuyente, la calidad de atención hacia ellos. La Municipalidad no obliga a los centros médicos a que estén frente a un centro emisor, son independientes de la comuna".

"No se esta dando beneficio a ningún centro médico. No hay nada de por medio. El centro del Libertad ya estaba. No hay un monopolio", dijo.

Aquellas personas "que quieran sus estudios de inmediato obviamente tendrán que ir a un centro medico privado y aquellas personas que económicamente no tienen la posibilidad, podrán hacerlo a través de las obras sociales pero en ningún momento estamos haciendo monopolio, para nada. La verdad que no vino nadie de estos centros privados a hablar conmigo por eso me extraña, pueden venir a hacerlo, que estén tranquilos porque no se esta haciendo nada de eso", culminó Sauma.

Moderno sistema de filas virtuales

El coordinador de Tránsito Municipal, Carlos Sauma, destacó el nuevo sistema de filas virtuales que se implementa en el centro emisor de licencias ubicado en el Paseo Salta.

Los vecinos que deseen renovar su licencia o solicitar duplicados podrán reunir la documentación e ingresar a la fila de modo virtual, pudiendo esperar donde deseen. Para ello deberán descargar la aplicación Salta Activa, ingresar a la opción Fila Virtual, descargar una App complementaria por única vez y registrar sus datos.

Una vez registrado, podrá ingresar a la fila del trámite correspondiente a realizar y conocer el tiempo que deberá esperar para ser atendido para acercarse a las nuevas oficinas en el momento de la atención.