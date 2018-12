Reclaman que el Gobierno nacional ahoga a las pymes

"Las cámaras han sido demasiado convergentes en cuanto a las malas noticias. No ha habido ni una cámara que diga que están mejor, ni siquiera la de turismo, que está golpeada por las tarifas, los impuestos, etcétera", advirtió el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán, Fernando de San Román.

"Nadie está bien", afirmó el referente productivo y comercial del sur provincial y explicó que la reunión surgió porque consideraron que "era necesario reunir a las cámaras y unificar los reclamos para tratar de ver entre todos cómo corregir los problemas que tenemos de impuestos, de tarifas, de costo laboral, y de infraestructura porque para todo dependemos del Gobierno".

En el encuentro se expresó cierto malestar porque, si bien reconocen que muchos de los problemas son de índole nacional, consideran que los funcionarios salteños son sus representantes ante el Gobierno nacional y tienen la obligación de hacer propios sus reclamos y exponerlos con firmeza, aunque el resultado fuera negativo.

De San Román reveló que "hubo una catarsis donde cada cámara expuso su situación y hubo posiciones en las que se planteó que en la Provincia no hay interlocutores válidos para llevarle nuestros problemas, porque no pueden darnos una solución total ni parcial, porque no tiene poder, ni armas, ni elementos para resolver los problemas que tenemos".

"Cuando las cosas funcionan, uno puede ir con dos o tres problemas a hablar con un funcionario y plantear qué cuestiones necesitan resolver; pero hoy todo conspira contra las Pymes, las están ahogando", afirmó y señaló que "los intereses son el problema más grave que tenemos. El modelo no va más".

El referente metanense indicó que el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, "entendió las protestas y nos acompañó, no discutió los planteos, sino que aportó su ayuda para solucionar algunos problemas puntuales y facilitó contactos con gente que puede colaborar para resolver algunas cuestiones", aunque lamentó que para los problemas generales "no hubo respuestas de ningún tipo".

"Fue una reunión con resultados nulos. Los temas de fondo no se resolvieron porque muchos exceden a la Provincia", sentenció.

Sin embargo, reveló que "también se planteó la presión impositiva y el famoso cobro del 5% al Comercio y 6% al Turismo, que no tienen razón de ser, pero el funcionario consideró que son los números que corresponden y que el año que viene empiezan a bajar".

En este punto, se le planteó que "las Pymes se están cayendo porque los intereses no cierran, a lo que él dijo que la Provincia está aportando algunos puntos de subsidio cuando se toma capital de trabajo".

Cuestionó, no obstante, que "cuando se hizo el pacto fiscal y el Gobierno nacional puso un techo en los impuestos, Salta aprovechó que estaba cobrando menos que ese techo y aumentó, cuando en realidad Nación había fijado esos valores para que los que estaban por encima bajen sus impuestos".

"No se aguanta la presión fiscal", concluyó.