Juan Carlos Fiorillo fue distinguido a nivel nacional

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró “Personalidad Destacada” de la cultura al investigador folclórico y escritor salteño Juan Carlos Fiorillo.

La Legislatura porteña, con amplio consenso entre los bloques, declaró a once ciudadanos como ilustres y nombró como destacadas a diez personalidades durante la sesión del jueves 7 de diciembre de 2018.

En próximas fechas se organizarán sendos actos en diversos salones del Palacio Legislativo para entregarles diplomas de reconocimiento. Fueron nombrados abogados, artistas, escritores, ex cancilleres, científicos, periodistas y deportistas.

Entre los ciudadanos ilustres se ha distinguido a Avelino Porto, fundador de la Universidad de Belgrano y ministro de Salud en 1991; Lidia Borda, cantante de tangos; Rafael Bielsa, ex canciller de Néstor Kirchner, Jorge Fontevecchia, periodista; Guillermo Jaim Etcheverry, médico, científico y académico ex rector de la UBA; Claudia Piñeiro, escritora y dramaturga y José Nun, abogado y ex ministro de Cultura de la Nación.

Entre las personalidades destacadas figuran: Eduardo Cuttica, pintor de trayectoria internacional; Juan Carlos Fiorillo, investigador folclórico y escritor; Samanta Schweblin, escritora con sus obras traducidas en 25 idiomas; Gustavo Montesano, músico; Aldo Vadino, histórico entrenador de atletas y Hugo Alconada Mon, periodista de investigación.

“Estas son las cosas que uno nunca espera de esta inmensa Capital Federal, que reconozcan a alguien del palo folclórico ante los grandes personajes de la vida institucional del país”, dijo un emocionado Fiorillo.

Su nombre es habitual en numerosas emisoras radiales y programas televisivos del país y sus artículos en medios nacionales y extranjeros lo acreditan como uno de los hombres de consulta más requeridos en temas relacionados con la cultura popular argentina.

Juan Carlos Fiorillo es escritor, poeta, periodista y estudioso del folclore. Hace un tiempo editó el libro “Las grandes letras del folclore”, y ya tuvo notable repercusión en el ámbito nacional.

Emotivos momentos

“Mientras pasan los años, siempre estamos volviendo a escuchar canciones que nos recuerdan emotivos momentos que se quedaron en el tiempo más distante de nuestras evocaciones. Pensar que solamente lo arcaico es folclórico equivale a negar a las sociedades humanas su facultad creadora; el folclore se enriquece con los usos y costumbres, las canciones, las poesías, las leyendas, las tradiciones, los giros del lenguaje, que se forjan constantemente en todos los pueblos, y que anónimos artistas van incorporando a los antiguos moldes rutinarios hasta la realización de nuevas creaciones. El folclore está en permanente evolución. Las manifestaciones orales han dado paso a la proyección musical de músicos y poetas ávidos de su propia producción para dejar testimonio de lo más profundo de sus sentimientos. Este libro es una selección de las más reconocidas canciones de la historia de la proyección musical desde 1930 hasta nuestros días, presentadas en orden cronológico y cubriendo la totalidad del mapa folclórico del país, siempre dando prioridad a los temas de gran popularidad a través de la radio, discos o festivales”, enfatizó el salteño.

Se acompañan con breves biografías de los autores y también la fecha del registro legal de la composición, con el agregado de los intérpretes que la grabaron en distintas ocasiones, datos tomados del libro Efemérides Folclóricas Argentinas, también obra del responsable de este libro.

Sin dudas, un arduo trabajo de este salteño. “La obra me llevó un par de años, con largas conversaciones con los autores o sus familiares, o bien testigos o amigos. Sabemos que muchos artistas no son fáciles de localizar y encontrarlos es toda una tarea que justifica los tiempos, pero solo haciendo un trabajo de investigación muy serio se logra llegar a buenas conclusiones. Creo que cada pieza musical del libro tiene una historia detrás que contar aparte de lo que ya está escrito”, aseveró.

Letras correctas

“Esta obra es solo una contribución que puede servir como un elemento de consulta o enseñanza para muchos. No poca tarea fue la establecer la corrección de las letras, con frecuencia alteradas en los cancioneros publicados anteriormente. Las letras aquí presentadas son los que aparecen en las partituras originales, o bien han sido tomadas de las grabaciones realizadas por sus propios autores, evitando así cualquier equivocación sobre el cometido propuesto”, dijo el autor de la obra.

La idea fue tomada por el editor Daniel Ochoa para que se convierta en un libro del cancionero folclórico.