La Oficina Anticorrupción pide que Amado Boudou vuelva a la cárcel

La Oficina Anticorrupción (OA) presentó una serie de escritos ante la Cámara de Casación para pedir que se revisen las excarcelaciones del ex vicepresidente Amado Boudou y otros implicados en la causa Ciccone.

La oficina que encabeza Laura Alonso reclamó que tanto Boudou como su amigo José María Núñez Carmona y el ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica Nicolás Ciccone vuelvan a cumplir con prisión preventiva, luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº4 les concediera la excarcelación.

En su presentación, la OA evaluó que el TOF 4 "carecía de jurisdicción para pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de excarcelación del condenado Amado Boudou, que había sido anteriormente denegada por ese tribunal oral con distinta composición".

Según el organismo público el tribunal "no podía revisar la decisión ya tomada sobre la cual, como se dijo, carecía de jurisdicción, pues ésta se halla en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".