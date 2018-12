Es Juan Manuel Campillo, ex ministro de Economía de Santa Cruz y ex titular de la ONCCA. El fiscal Carlos Stornelli dijo que ya se recuperaron unos “200 millones de dólares” por la investigación.

Un ex funcionario y hombre de confianza K, nuevo arrepentido de la causa

Juan Manuel Campillo, un ex hombre clave en el círculo de confianza del kirchnerismo que ocupó el Ministerio de Economía en Santa Cruz y también la ONCCA, el organismo que distribuía incentivos al sector agropecuario, se convirtió en el nuevo arrepentido en la causa de los Cuadernos de las Coimas.

El martes por la noche, a pocos días de que la Cámara Federal ratificara el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner y de varios de los involucrados en ese expediente, el fiscal Carlos Stornelli confirmó que había nuevos arrepentidos. El fiscal no reveló los nombres, pero aseguró que ya hay muchos fondos de la corrupción que fueron detectados en el marco de la investigación que lleva adelante junto al juez Claudio Bonadio. "Hay propiedades, estancias. Hay mucho detectado que aún no se ha podido hasta el momento recuperar", evaluó.

Stornelli estimó además que hasta ahora "hay más de 200 millones de dólares" recuperados, aunque reconoció que falta terminar "el arqueo" final.

Durante el tiempo que lleva la investigación -que se hizo pública el 1 de agosto pasado- se allanaron propiedades, se incautaron obras de arte, vehículos y se encontraron cuentas y fondos en el país y el exterior que estarían vinculados a la corrupción. Solo en el caso del ex secretario de los Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz, la Justicia detectó que tenía fondos por más de US$ 70 millones entre propiedades en los EE.UU. y cuentas off shore.

"Sí, hay más arrepentidos. Pero todavía no se conocen", aseguró Stornelli en el programa La Noticia Deseada, de Radio Mitre.