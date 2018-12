Boca fichó al nuevo "Di María"

¡Qué futuro! Boca Juniors incorporó ayer a Owen Blanco, una joya del fútbol de ascenso, que tiene 16 años y ya lleva varios partidos en primera división de Sportivo Italiano.

Según reconocieron fuentes vinculadas a la operación, el juvenil firmó un contrato por tres años y medio en una operación que le dejó a la institución de la Primera C 2.224.000 pesos libres de impuestos.

Blanco, que contó que muchos lo comparan con Ángel Di María, debutó en Primera con 15 años y llega al xeneize como una apuesta a futuro.

Si bien ya jugaba en la cuarta categoría de AFA, eso no le impidió haber sido convocado a la Selección argentina Sub 17, que conducen Pablo Aimar y Diego Placente.

Es volante ofensivo e hizo las infantiles de Huracán, en mayo debutó en la Primera de Sportivo Italiano y lo citaron al Sub-17.

Nació el 23 de diciembre de 2002 en Parque de los Patricios pero vive en Ciudad Evita, una localidad del partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense. Volante ofensivo que también puede ser extremo, zurdo, muy habilidoso y con vuelo propio para lanzarse en velocidad. Otra de las virtudes que lo destacan es su gran panorama de juego.

Se confiesa admirador de Lionel Messi, pero también le gusta Neymar.

De acuerdo al convenio, su integración con los profesionales será paulatina. Por ahora se entrenará con la Reserva y desde febrero, según lo dispuso Claudio Vivas (el coordinador de las juveniles xeneizes), pasará a formar parte de la sexta división.

El pibe promete y mucho, afirman quienes lo vieron dar sus primeros pasos hace dos años en Sportivo Italiano, tras haber hecho las infantiles en Huracán. Saltó directamente de la séptima división a la Primera, que dirigía interinamente Cristian González (el DT de la cuarta), y debutó el 5 de mayo, en la derrota 5 a 2 ante Deportivo Armenio, en el cierre de la temporada 2017/18 de la Primera C.

El crack santiagueño

Exequiel Zeballos es una de las grandes promesas que tiene Boca en sus inferiores y firmó ayer su primer contrato como profesional con el club hasta junio de 2022. El joven, categoría 2002, venía pidiendo pista hace rato y era constantemente convocado en la Sub-17 de la Selección argentina.

El jugador nacido en Santiago del Estero se desempeña como extremo y sus principales características son la velocidad, la habilidad y la llegada al gol.