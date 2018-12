VIDEO: grabaron a dos policías de Santa Fe teniendo sexo en un patrullero

Un verdadero escándalo en la policía de Santa Fe se desató después de que se conocieran imágenes de dos efectivos mientras tenían sexo en un patrullero, en pleno día y a la vista de todos. El video generó una fuerte controversia por la conducta de los agentes involucrados.

Los policías que protagonizaron este escándalo pertenecen a la Unidad Regional I de Santa Fe y fueron grabados en pleno acto sexual, a plena luz del día, sin que se dieran cuenta que estaban siendo filmados.

David Reniero, Secretario de Control de Fuerzas de Seguridad provincial, explicó que los policías que tuvieron relaciones en el móvil fueron identificados, se les inició un sumario administrativo y que van por "la sanción máxima".

"Nosotros no queremos este tipo de agentes en la fuerza", aseguró el funcionario, que anticipó que también investigarán a la persona encargada de controlar la ubicación del patrullero durante el horario de trabajo de los efectivos. "Hay que ver si le cabe una tipificación penal", dijo el funcionario en diálogo con Aire de Santa Fe.

El funcionario consideró que este tipo de situaciones "son manchas que van en el camino inverso" al que se viene desarrollando en el área y aseguró que van a ser "contundentes" en las decisiones que tomen con los policías involucrados en el escándalo. "Esta es la contracara de lo que se debe hacer", afirmó.

Uno de los efectivos se defendió a través de un audio de WhatsApp, con una insólita justificación. "Les voy aclarando que dejen de hacer puterío. Me costó el pase a disponibilidad pero bueno, no me engancharon robando", dijo el policía.

No se trata del primer escándalo de este tipo en la fuerza provincial. En febrero del año pasado se conocieron videos de sexo, droga y siesta de los efectivos de Santa Fe mientras estaban de servicio.

Una de las grabaciones mostraba como una pareja de uniformados de la comisaría 19º de Rosario tenían relaciones en un móvil policial en pleno horario de servicio, mientras de fondo se escuchaba que la frecuencia de radio advertía sobre una situación de robo. Ambos fueron pasados a disponibilidad.