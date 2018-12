Instagram cambió su presentación “por accidente” y provoca ola de quejas 

Instagram hizo un regalo de Navidad ‘accidental‘ a algunos de sus 1.000 millones de usuarios este jueves al remplazar el desfile vertical habitual de sus contenidos por un desfile horizontal, una prueba que terminó rápidamente tras las quejas de varios usuarios.

Algunos abonados de esta aplicación para compartir fotos, perteneciente a Facebook, se vieron obligados, no solo a hacer desfilar las fotos horizontalmente, sino a tener que detenerse sobre una foto y subirla en la pantalla para poder ver los comentarios.

A juzgar por las múltiples quejas publicadas con el hashtag #instagramupdate y las palabras “No actualicen Instagram” y una serie de memes, este cambio no fue recibido de buen grado.

Alex Heath, especialista en redes sociales en el sitio de información Cheddar, utilizó la ironía para criticar a la empresa: ‘Estoy seguro de que (este cambio) no provocará NINGUNA reacción‘.

Todos: "NO ACTUALICEN INSTAGRAM"

Yo: ....



*No debo actualizar Instagram* pic.twitter.com/qEi3arYo42