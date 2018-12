El calvario de una vecina que tiene la casa inundada de líquido cloacal

La vivienda ubicada en barrio San Antonio sobre calle San Luis esquina Yrigoyen se encuentra literalmente inundada por líquidos cloacales, producto del mal funcionamiento de la red cloacal que a esa altura presenta importantes taponamientos que impiden que los residuos continúen su viaje hacia el sector de la planta depuradora.

La señora Olga Delgado, propietaria del inmueble afectado por el derrame, tuvo que autoevacuarse porque no soporta el penetrante olor fétido que invade toda su casa y sus pertenencias: "Esto es algo que me obligó a alejarme de mi casa, no puedo permanecer aquí, tampoco puedo alejarme del todo, voy y vuelvo pero ya no sé qué hacer, realicé las denuncias correspondientes, el personal de Aguas del Norte vino y levantó la tapa de la boca de registro que se encuentra en medio de la calle, intentaron destrancarlo con varillas de metal pero no lo lograron y todo quedó ahí, y esto ya lleva más de una semana así", explicó la vecina Delgado.

Un verdadero tormento

De acuerdo a lo que se puede observar, los líquidos cloacales al no poder continuar su recorrido por las cloacas y por la presión acumulada, se desvían por la conexión que une la red principal con la vivienda de la familia Delgado, saliendo a la superficie por la cámara séptica ubicada en el patio de tierra, todo ese líquido llena el patio hasta unos 10 cm y el restante sale por debajo de la puerta hacia el exterior, cae por la vereda hacia la calle y se desplaza por todo el barrio San Antonio, provocando la queja de los vecinos que sufren por el mal olor.

"Lo peor es que todos piensan que yo tengo la culpa, ellos ven cómo sale el líquido por debajo de la puerta y parece que el problema es en mi casa, en esta Navidad yo me fui a celebrar en otro lugar, recibí muchas llamadas telefónicas y no eran para desearme Feliz Navidad, sino para reclamarme por lo que estaba pasando, tuve que explicarle a cada uno sobre esta situación, pero yo los entiendo, el olor no se soporta y yo convivo con él", manifestó Olga Delgado.

Vieja infraestructura

La red cloacal de la ciudad de General Gemes tiene muchos años de antigedad, el crecimiento poblacional hizo que esta red haya quedado obsoleta, existen varios puntos como los que afectan a la señora Olga Delgado, tales como la esquina del barrio Evita, el sector de la comisaría 101, en barrio San Isidro o sobre calle Alem, allí existen bocas de registro que también sueltan líquidos cloacales cuando llueve mucho o cuando se ven obstaculizados con basura. La ciudad seguirá creciendo y se hace necesario un profundo replanteamiento de la red, que deberá ser implementada en forma gradual pero constante como un proyecto a largo plazo. Igual situación para la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales ubicada sobre ruta 8 camino a Santa Rita, su capacidad está sobresaturada, lo que provoca que su contenido rebalse hacia el camino o hacia el sector de plantaciones, este lamentable espectáculo suele ocurrir en varias oportunidades durante el año.

Lo más urgente

