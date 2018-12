“La única solución en materia de hidrocarburos será que se invierta en la cuenca del NOA”

Sebastián Barrios tiene 39 años, es técnico químico y desde 1999 operario de la refinería de Campo Durán. El sindicato petrolero de las provincias de Salta y Jujuy en el que asumió como secretario general en 2016 convocó a un paro de actividades por tiempo indeterminado para reclamar por la decisión del Gobierno de la Nación de reducir las importaciones de gas de Bolivia que ingresa a la destilería de Campo Durán. La medida puede afectar en forma directa a las casi 600 fuentes de empleo de Refinor, un sistema logístico integrado de refinación (destilería de Campo Durán y cargadero de Aguaray) y transporte de derivados del gas y del petróleo (poliducto Campo Durán-Montecristo), y el abastecimiento de GLP de varias provincias argentinas.

Se anunció el hallazgo de petróleo en una yacimiento salteño. ¿Cuál es la información que manejan?

La operadora del área Chirete ubicada en la zona de Los Blancos es High Luck, la misma que tenía a su cargo el área Palmar Largo y a la que el Gobierno de Formosa le quitó la concesión para dársela a Magdalena. La idea era que si se encontraba algo de petróleo en Chirete iba a las instalaciones de Palmar Largo para su posterior venta, pero actualmente High Luck ya no cuenta con esa batería de producción. En este momento al pozo lo están ensayando y hay que hacer los estudios para determinar su rendimiento porque si tiene mucho contenido de fuel no es bueno. De todos modos, insisto en que hay que esperar el resultado de los ensayos pero en un par de semanas todo esto quedará definido, como por ejemplo si Refinor lo puede recibir en Campo Durán para su procesamiento, algo que por supuesto quisiéramos que suceda.

¿Cuál es la situación actual en relación con el conflicto en Campo Durán?

El Ministerio de Trabajo de la Nación, luego de que en asamblea decidimos un par de actividades por tiempo indeterminado, nos convocó a una conciliación obligatoria que con las diferentes prórrogas puede vencer el 29 de enero de 2019. Hasta el momento hemos escuchado voces a favor de nuestro reclamo, compromisos de las autoridades provinciales y de los legisladores nacionales de mediar con la Nación para que se revea la situación y reuniones entre el gobernador Urtubey con la gerencia de Refinor. En estos días tenemos una reunión con el vicegobernador para explicar nuestro punto de vista, pero en concreto no tuvimos nada más que eso. La única voz disonante fue la del periodista y diputado nacional por Salta Martín Grande, que imagino opina desde el desconocimiento.

¿Qué le van a plantear al Ministerio de Trabajo de la Nación en el momento de la audiencia?

Que Refinor exprese claramente qué hará con el personal; hasta el momento no se han recibido telegramas ni de suspensión y mucho menos de despidos, pero nosotros no vamos a esperar que eso suceda. Nuestra preocupación pasa exclusivamente por cuidar las fuentes de trabajo pero este no es un problema que se circunscribe a la destilería de Campo Durán, porque pensar de esa manera es no entender cómo funciona esta industria. El problema se visibiliza en la destilería porque es allí donde está escaseando la materia prima, pero la solución de fondo a nuestro entender es una sola: inversiones en la cuenca del NOA para que el gas y el crudo que necesitamos refinar en Campo Durán sean suficientes para que los dos turbex (las unidades de turbo expansión donde se refina el gas) funcionen en forma normal, para que el poliducto opere los 30 días del mes y no como ahora que solo lleva productos durante 10 días y para que las plantas envasadoras como las que están en Güemes tengan gas para cargar las garrafas y venderselas a los clientes.

¿En qué aspecto afecta la falta de gas para que se procese en Campo Durán?

Hay una relación muy estrecha entre cantidad, calidad y precio del gas y quizás con un buen precio y calidad del gas boliviano, por más que los volúmenes sean menores como decidió el Ministerio de Energía de la Nación, sumado al gas de la cuenca nuestra, se podría hacer funcionar los dos turbex. En cuanto a cantidad, la Nación pretende reducir las importaciones a la mínima expresión con el argumento de que en Vaca Muerta las proyecciones son de un crecimiento sostenido y que Argentina ya no necesita importar. Pero si el gas que ingresa de Bolivia es un gas seco, pobre, tampoco nos sirve. En promedio estamos recibiendo unos 8 millones de metros cúbicos de gas seco que no ingresa a Campo Durán porque directamente se le hace un by pass y pasa directamente a TGN, la Transportadora de Gas del Norte que tiene a su cargo el negocio del transporte y la distribución posterior a gas domiciliario.

¿Y en el caso del poliducto de Refinor, Campo Durán - Monte Cristo?

Por allí se transportan los productos derivados de la materia prima gas y petróleo pero como lo mencionaba antes, este no es un problema de la destilería Campo Durán; esta otra instalación está operando 10 de los 30 días del mes. Por el poliducto viajan desde GLP hasta naftas o gasoil, pero son muy pocos días los que lleva productos. Pero además la totalidad de fraccionadores de gas de la cuenca del NOA le exigen a Refinor que cumpla con el cupo de productos con que debe abastecerlos, pero por falta de materia prima le es imposible entregar el producto a estas fraccionadoras que a su vez entregan a las distribuidoras que envasan en las garrafas. Es la primera vez que Refinor no está pudiendo cumplir con esos contratos. En la planta de fraccionamiento de la localidad de General Güemes, que pertenece a YPF, ya se está advirtiendo que por esta situación les sobra personal.

El foco de atención de la Nación está puesto en Vaca Muerta...

Muchos tienen esa mirada pero nosotros nunca nos vamos a resignar a que tenemos que agarrar el bolso, la familia y dejar el norte. Eso no lo vamos a hacer porque los funcionarios tienen que entender que nuestro país se compone de varias regiones, entre ellas la cuenca del NOA donde vivimos, trabajamos y queremos producir. Vaca Muerta no tiene refinería y nosotros sí la tenemos y por eso vamos a pelear y luchar con todo lo que eso significa en función a defender nuestra fuente de trabajo pero acá, en el norte. Nosotros no pedimos objetivos que no se puedan cumplir ni que en un año se haga lo que no se hizo en décadas. Pero creemos que si por año se aumenta 1 millón de metros cúbicos de gas/día, la producción se sostendrá para alivio y tranquilidad de los municipios que reciben las regalías, la industria podrá sostener sus puestos de empleo en los diferentes eslabones de la cadena que comienza con la exploración, sigue con la producción y termina en la distribución final de los productos. Con dos equipos de perforación trabajando todos los años cumpliríamos ese objetivo.

¿Qué planes presentaron las operadoras de áreas? (anualmente deben ser presentados ante la Provincia, que tiene la potestad sobre las concesiones).

Pan American anticipó que no tiene previsto ningún nuevo proyecto, Pluspetrol no hace nada desde el año 2008 y la única que tiene un proyecto en la zona de Campo Durán es Tecpetrol, lo que le permite al área mantener ese estándar de producción. Pero otro aspecto demasiado importante que la Provincia no está tomando en cuenta es el control exhaustivo de la producción. No se puede dejar que sean las empresas las que controlen e informen ellas mismas, eso no existe en ninguna industria y en ningún lugar del mundo. Las empresas deben pagar en función de lo que se extrae, no de lo que se declara, es una cuestión de sentido común. Por cierto, en esta coyuntura nuestra preocupación pasa por otro lado, pero estos son temas que alguna vez deben ser abordados seriamente. También creemos que las empresas que operan acá deben tener otros regímenes impositivos porque no es cuestión de ahogar al que produce y genera empleo genuino.

¿Es cierto que en el norte cualquier proyecto es mucho más caro que en otras cuencas?

Es falso; acá hay gastos que no se tienen en otros lugares y que están dados por la complejidad de la geografía, la características del terreno, la geología que requiere pozos más profundos, por tanto requieren de mucho más tiempo, equipos más grandes, con otra tecnología. Pero en esas cuencas un pozo produce como mucho tres años y acá tenemos pozos produciendo del tiempo de la Standard por decirlo de algún modo. Hace algunos años tuve la posibilidad de escuchar una exposición de Miguel Gallucio (ex CEO de YPF y de Schulumberger), quien explicaba el tema de la formación geológica (que requiere de proyectos no convencionales como el de Vaca Muerta) Los Monos sobre la cual, y para que el común de la gente lo entienda, se asientan los pueblos y comunidades del norte argentino y del sur de Bolivia. Lo positivo es que Pan American hizo un primer pozo inteligente con varias ventanas con la proyección de hacer perforaciones horizontales y este año Tecpetrol encarará algún trabajo de investigación en esa formación geológica que menciona Gallucio. El shale, la producción de petróleo y gas no convencionales que requieren de otra tecnología como la que se aplica en Vaca Muerta es el futuro de esta industria, y el norte no será la excepción.