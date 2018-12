Juan Carlos Ibire: “No es grato andar despidiendo técnicos” 

Cada vez falta menos para la vuelta al trabajo de Gimnasia y Tiro. El vicepresidente del albo, Juan Carlos Ibire, se refirió al desempeño del actual DT Daniel Ramasco en los últimos cuatro partidos, que le dieron la chance de continuar en una instancia complicada y definitoria; y también hizo alusión al fixture de la reválida del Federal A, que enfrentará al albo y a Juventud en la última fecha en El Gigante del Norte, El próximo 24 de marzo, encuentro que podría definir tal vez la permanencia de uno o de ambos equipos. “Ramasco ya cumplió una tarea impecable cuando le tocó ser mánager y controlar las inferiores y los resultados estuvieron a la vista. Es una persona muy preparada, con mucha personalidad, que le encanta dirigir. Rogamos que le vaya bien, que salgamos de esta situación. No es grato para nosotros estar trayendo y despidiendo técnicos, queremos Ramasco para rato”, remarcó Ibire. En cuanto a la reválida que afrontará Gimnasia, Ibire reconoció: “Nos imaginábamos estar en otra instancia, pero estamos en la reválida y va a ser dura. Tenemos que hacernos fuertes, sobre todo de local. No pensamos aún en esa última fecha ante Juventud, pero pueden darse todas las posibilidades, puede pasar cualquier cosa: que lleguemos los dos salvados, que sea un partido más para nosotros y que ellos se jueguen la permanencia o al revés, o que sea un partido clave”.

Ibire, habló de los dos refuerzos por los cuales se inclinaron en repatriar como Pablo Motta y Nicolás López Macri, dos exjugadores del club. “Hay una oposición lógica en San Luis para rescindirles, pero ellos son optimistas, expusieron sus argumentos para poder sellar su liberación. Ellos quieren venir o venir, pero si no los liberan será imposible”. Luego expuso sus razones: “No tenemos tiempo para esperar a jugadores que se adapten. Ellos conocen el club, es como volver a su casa, no necesitan esa adaptación”.

Se refirió de las coincidencias que hubo con el técnico Ramasco para insistir con los arribos de los mencionados jugadores. “Cuando nos reunimos con Ramasco hablamos de lo llamativo de haber sacado solo un punto fuera de Salta, eso nos preocupa y no lo vi en los otros cinco torneos que jugamos. Queremos darle ese equilibrio al plantel para sacar puntos de visitante. Y necesitamos de la experiencia, la voz demando de Pablo, El buen nivel que supo recuperar Nicolás en el final de su etapa aquí”.

El miércoles arranca el trabajo

Gimnasia volverá a los trabajos el miércoles 2 de enero y el sábado 5 el grupo se trasladará a Perico para hacer la pretemporada, durante seis días. Mientras tanto la dirigencia comenzará a agilizar los trámites para los arribos de los dos refuerzos y en cuya carpeta figuran dos exjugadores del club, Pablo Motta y Nicolás López Macri.