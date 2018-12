Inestable, nublado y con lluvia, en la víspera del Año Nuevo

Nubosidad variable. Probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes. Mejoramientos temporarios y vientos leves del nordeste, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la mañana de hoy. La nubosidad y las probabilidades de lluvias se mantienen en la noche, cuando los salteños se preparen para dar una cálida bienvenida al nuevo año.

Ayer, después del calor agobiante, el viento, que no pasó desapercibido, hacía pensar que una fuerte tormenta se desencadenaría en cualquier momento. En la última hora de la tarde todo se puso gris y, como muchos dicen, el viento se llevó el agua, por lo menos en la capital salteña.

Si bien los ambientes cerrados anoche seguían algo pesados por la humedad, que de acuerdo al SMN era del 80 por ciento, lo cierto es que la temperatura bajó estrepitosamente hasta los 20 grados centígrados -en muy poco tiempo- y se podía sentir correr una brisa fresca que trajo alivio a muchos. Al mediodía había llegado a los 33 grados.

Debido al nivel de calor registrado en las últimas horas, el Servicio Meteorológico con estación en el aeropuerto Martín Miguel de Gemes, había emitido una alerta por tormentas fuertes con caída probable de granizo, pero anoche a las 20 informó el cese de la misma.

De acuerdo a las estimaciones oficiales de los especialistas del clima, hoy el termómetro también superaría los 30 grados, aunque anticiparon que no será agobiante como ayer.

Mañana, 1 de enero, en tanto, habrá que tener en cuenta para la juntada familiar que el tiempo seguirá inestable con precipitaciones, aisladas por la mañana e intensas por la tarde.

Lluvias

El 12 de diciembre comenzó a llover casi a diario. "La cantidad de lluvia caída hasta el 22 de diciembre es de 130 mm que es lo habitual del mes. El promedio para Salta es entre 135 y 140 mm", había señalado el meteorólogo Ignacio Nieva, anticipándose a que se podría pasar la marcha media.

Estaciones de servicio

La Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustibles y Afines de Salta (Ceseca) informó que las estaciones expenderán combustibles solo hasta las 22 del lunes 31. En tanto que el servicio se reanudará a partir de las 6 de la mañana del 1º de enero.

Saeta

En tanto, desde Saeta informaron que hoy, último día del año, los colectivos circularán hasta las 22. Por esto se pide a los usuarios tener en cuenta el horario de regreso a sus hogares, para evitar problemas.

Mientras que el martes 1 las unidades prestarán servicio de 10 a 22 con una frecuencia aproximada de 40 minutos.

El 2 de enero a las 0.00 se retomarán las frecuencias y horarios habituales.

Piden no sacar la basura

Hoy no habrá recolección nocturna. El servicio vuelve mañana a las 21.

Esta noche no habrá recolección nocturna de residuos, por lo que se pide a los vecinos y los comercios que no saquen la basura.

La insistencia es porque en estos tiempos, donde las lluvias son constantes, si la basura está en las calles puede ser desparramada por los perros, y luego puede tapar las bocas de tormenta. Además, al no sacar la basura, se evitará la creación de focos de microbasurales en la ciudad. Atento a esto, la Secretaría de Ambiente informó que Agrotécnica Fueguina no brindará el servicio de recolección de residuos nocturna hoy, ni el matutino del 1 de enero. Los camiones recién comenzarán a pasar a las 21 del primer día de 2019.

En cuanto a los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, se informó que permanecerán abiertos de 7 a 19, con guardias para sepelios.