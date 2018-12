Agustín Muñoz tenía 18 años y se mató tras los escraches que recibió por las acusaciones de un delito que no cometió.

La madre del chico que se suicidó tras una falsa denuncia por abuso: "Que terminen los escraches, no sirven"

"Somos los papás de Agustín Muñoz, que se suicidó hace una semana". Así empieza el video donde Silvina Castañeda pide, junto al padre de su hijo, "que se tome conciencia". El joven de 18 años se suicidó en Bariloche luego de que una amiga publicara en redes sociales una denuncia por abuso sexual en su contra que resultó ser falsa. Ella misma admitió públicamente que había mentido porque "estaba con bronca y enojada" con su amigo.

"Este mensaje es para pedir a la sociedad, a la comunidad, a los adultos que dejemos de exponer a nuestros chicos, que dejemos de utilizarlos como armas cuando ellos están más vulnerables", dijo la madre del adolescente. a través de un video donde se la ve junto al padre de Agustín y varios integrantes de su grupo de amigos.

"Si queremos construir una sociedad tenemos que construir adultos con herramientas para subsistir en este mundo", sigue la mujer.

"Agustín no está, fue una decisión que tomó, drástica. No recibió la contención suficiente de la sociedad a raíz de esta situación última [por el escrache]. Y yo, acá, como representante de mi hijo, pido, sin echarnos en contra las luchas de cada víctima de falta de justicia, pido que se tome conciencia de que estamos jugando con algo muy delicado, estamos hilando fino, estamos exponiendo a nuestros jóvenes".

"Estamos juzgando a los jóvenes, cuando nosotros somos responsables como adultos de la sociedad que estamos construyendo. No veo contención para las víctimas, real, se los invita a contar su historia, para que puedan encontrar justicia de una manera rápida. Que tengan el coraje de enfrentarse a una realidad, pero después esa realidad queda tirada en la plaza. No hay contención, no hay fundaciones, ni herramientas que los oriente y los ayude una vez que ellos abren esa puerta. Una vez que ellos abren esa verdad muere ahí", siguió.

"Mi hijo fue una víctima de toda esa desidia social que tenemos, como ciudadanos, como adultos. Acá estamos acompañados de jóvenes que piden desde el silencio, desde su compañía, que se termine esta persecución, estos escraches que no sirven. Perseguir a una persona que se equivocó, como Annie, la amiga de Agustín.... Agustín la perdonó, él tuvo la nobleza de perdonarla", agregó.

"En nombre de todos los jóvenes, yo como madre, acompañada de su papá, les pido que cuidemos a nuestros chicos, porque no puede haber un Agustín más. Tomemos conciencia como adultos, que los chicos también se sientan protegidos por nosotros. No tengo más que pedir justicia para las víctimas, pero respeto por los menores de edad y que no existan listas negras de chicos que van condenados a morir".

FUENTE: LA NACIÓN