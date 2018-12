Es salteña, canta en el subte y ahora grabará en Abbey Road

Que veamos jóvenes músicos interpretando instrumentos y muchos de ellos cantando en la calle, ya nos resulta habitual. Lo interesante es que no dejamos de sorprendernos con el talento que exhiben muchos de ellos, y todo “a la gorra”.

Así lo hace la salteña Felicitas Colina Cornejo, pero en los subtes de Buenos Aires. Y el color de su voz es tan particular que sus seguidores la graban mientras está cantando en los vagones con la sola compañía de su guitarra y hasta suben videos a YouTube. Pero su éxito callejero no solo quedó entre los pasajeros “fans”, sino que con su grupo de amigos músicos, uno de ellos también salteño, se animó y se presentó en el concurso Camino a Abbey Road que lanzó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ganó.

Por lo que el sábado próximo viajan a Londres para grabar un álbum en los estudios donde Los Beatles y muchas bandas comenzaron a transitar un camino de éxito.

Esta salteña de 24 años llegó a la gran ciudad hace cuatro. “Tras terminar la secundaria y trabajar en una zapatería en Salta, un día fui al cumpleaños de mi mejor amiga que vive en la Capital Federal y me quedé a vivir. Nomás no tomé el avión de vuelta. Tenía intenciones de estudiar Abogacía y para sostenerme comencé a trabajar en un estudio jurídico. Pero a los seis meses largué todo; no es lo mío”, le cuenta a El Tribuno.



¿Y cómo hiciste para vivir? es la pregunta obligada. Feli cuenta que comenzó a cantar a los 12 años y luego a componer, todo como hobby ya que nunca lo había pensado como una forma de vivir. Tuvo en su adolescencia algunas presentaciones en pequeños bares y siguió con esa buena costumbre de cantar como autodidacta, aunque remarca que “obviamente se aprende mucho de los amigos que son músicos...”.

Cuenta que sus padres, acostumbrados a sus “espontaneidades”, la apoyaron en su decisión de dedicarse a la música en Buenos Aires, “pero hay que subsistir y lo económico quedaba a mi cargo. Por eso y con 19 años, tenía que inventar algo y decidí comenzar a cantar en los subtes, en las tardes. El trabajo inicial en el estudio jurídico no me alcanzaba para vivir, tampoco me gustaba... y así empecé a tocar en el subte. ¿El resultado? Trabajo mucho menos horas en algo que me gusta y gano, en muchas ocasiones, el triple de lo que te pagan como empleada”, cuenta.

Su sistema es simple: va dos días por semana, canta dos canciones en cada vagón, y al concluir ambos temas pasa su carterita. Así logra recaudar un promedio de mil pesos diarios por unas cuatro horas de canto.

“Me presento como Felicitas en medio de las dos canciones y les digo que pasaré mi carterita al final para quienes quieran o puedan colaborar, y sino, les agradezco que me escuchen. Con esto sobrevivo hace cuatro años y pago mi alquiler con el subte”.

Camino a Abbey Road

“Cuando me trasladé ya había comenzado un disco en Salta que estaba inconcluso. Lo terminé en Buenos Aires con una banda y entre ellos Gastón Oliver, un amigo salteño, tecladista. Los dos seguimos trabajando juntos en el circuito porteño hasta principios de este año, cuando formé otro grupo con Manuel Figuerero en batería y Diego Mema en guitarra. Ahora nuevamente se sumó Gastón y en el medio comencé a componer el disco que grabaremos en Londres”, dice.

El estilo es indie rock, “es una imagen de la música independiente, joven, fresca... es música popular también y tiene su tinte folclórico porque venimos de esa raíz”, explica.

La banda completa se presentó en el concurso que inicialmente tuvo más de 10 mil inscriptos, luego del filtro quedaron 16 semifinalistas de los cuales se eligieron a tres y, tras la etapa de estudio y grabación de un tema, volvieron a tocar. Y ganaron.

El jurado que formó parte de la elección junto con el voto del público, estuvo compuesto por Bobby Flores, Diego Poso, Bárbara Recanati (Utopians), Juanse, Leo García, Richard Coleman, Sebastián Ramos (La Nación) y María Ezquiaga (Rosal), entre otros.

Los temas los compone Feli, entre los cuatro hacen los arreglos y ahora solo les queda vivir la experiencia londinense para grabar el disco que se llama “Feroza”. Y hacia fines de mes se presentarán en Salta en una nueva edición del show Festigauch que se hará en el cerro San Bernardo.