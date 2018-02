“Papu” Gómez, entre la Champions y el Día de los Enamorados

Alejandro “Papu” Gómez no “tiene paz” y es uno de los jugadores más originales en la redes sociales, principalmente en Instagram. Desde preparar una Chocotorta hasta ser protagonista de su propio meme. Haciendo alusión a la coincidencia entre el Día de los Enamorados y la vuelta de la Champions (esta semana habrá dos partidos el 13/2: Juventus vs Tottenham y Basilea vs Manchester City; y dos el 14/2: Real Madrid vs PSG y Porto vs Liverpool), El Atalanta del Papu viene realizando una buena campaña en la Serie A: está 8° con 37 puntos, a cuatro de la zona de clasificación a la Europa League 2018/19. Justamente en ese torneo, pero en la edición de la actual temporada, este jueves enfrentarán al Borussia Dortmund desde las 15 por la ida de los 16 avos de final (la vuelta será el jueves 22/2, a las 17).