Designan cargos docentes

Las designaciones masivas de docentes interinos y suplentes en los niveles inicial y primario ya comenzaron en la provincia. Anta y Gemes abrieron el período de nombramientos que finalizará el próximo 26, mientras que mañana es el turno de la capital salteña.

Hay gran expectativa entre los maestros que aspiran a trabajar este año y aún no son titulares en ninguna escuela. Aunque muchos prefieren no ser nombrados en las masivas debido a que dicen que hay directores que "esconden los mejores cargos". Lo cierto es que el que no acepta después no sabe cuánto tiempo estará sin trabajar.

En la capital el nombramiento será entre mañana y el viernes en la escuela Indalecio Gómez, de 8 a 18.30. Los primeros dos días se designarán a maestros en escuelas capitalinas, mientras que el viernes, a los del departamento La Caldera.

El 19 se continuará en Metán en la escuela Manuel Belgrano y abarcará Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria. El 21, en la casa municipal cultural de Orán, el 22 en el Instituto Secundario Juan Carlos Dávalos de Embarcación, donde deberán concurrir docentes de Rivadavia.

Los cargos a cubrir son: maestros de grado, celadores, maestros de jardín de infantes (incluye circuitos de itinerancia), maestros especiales, de educación artística, educación física, religión, lengua extranjera, actividades prácticas, agrónomos y auxiliares bilinges. La designación es presencial y los postulantes deben concurrir con DNI y copia, apto físico vigente, CUIL y copia certificada del título docente.