El arbitraje salteño refutó los cuestionamientos a sus colegas de la Superliga

El exárbitro salteño y actual secretario de Asistencia Social del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Arghentina (Sadra), Jorge Royano, relativizó los algunos cuestionamientos a los árbitros durante el fin de semana.

“Tratan de justificar sus propios errores y es parte de las críticas porque no están logrando sus objetivos”, señaló.

Royano insistió: “Ya es común que digan que Angelici maneja la Superliga, pero también no hay que olvidarse que en el torneo pasado a Boca no le fue tan bien, pero a veces son atenuantes que suman”.

“Hoy en día quizás hay un descreimiento de cómo se está manejando AFA. Todos creen que Angelici está manejando la entidad, pero lo cierto es que para hacer públicas esas sospechas tenés que tener pruebas. Primero hay que respetar la investidura”, se sinceró.

De todas maneras, el ex hombre de negro señaló que no cree que estos errores estén direccionados para favorecer o perjudicar a algún club. En ese sentido destacó: “Baliño es un buen árbitro y puede tener errores como cualquiera de los árbitros”.

Los “grandes” y los “no tanto”

El reconocido árbitro salteño Javier Bustelo admitió ayer que “vi algunas jugadas que hubiera tomado otra decisión, pero cuando ves las reiteraciones por TV es otra cosa”.

“Con respecto al arbitraje de Baliño fue horrible, porque no maneja el mismo nivel de faltas o de amonestaciones durante el partido”, criticó.

En ese sentido fue tajante: “Los errores del fin de semana no me dejan sospechas”, resaltó, aunque reconoció que “el problema es que hay árbitros “valientes” que el propio sistema los termina perjudicando”.

Y fue más allá: “En algunos casos no te podés equivocar contra un Boca, River, Racing, San Lorenzo o Independiente. Puede perder, pero vos como árbitro no te podés equivocar”. Claro como el agua.

“Creo que las equivocaciones no son tan significativas frente a Rosario Central, Newell’s, Banfield o equipos que no están entre los grandes”, destacó.

“Si te equivocas contra un grande estás de viaje”, insistió.