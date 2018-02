Los 4 de Salta imponen su gran talento en todo el país

“Nadie es profeta en su tierra”, la trillada frase parece ensayar muy bien con la realidad de Los 4 de Salta, que cada día cuentan con mayor cantidad de adeptos en el territorio nacional, pero sus voces tienden a callarse en su “hogar”.

“Durante la temporada de verano solo estuvimos en el Festival del Poncho, en Molinos. Es una lástima que nuestra provincia no tenga ojos para el repertorio de Los 4 de Salta. Nosostros siempre anhelamos cantar para la gente que nos vio nacer, siempre es reconfortante compartir en nuestro suelo, además te alimenta el alma para encarar otros desafíos. Ojalá se revierta la situación y tengamos la posibilidad de ofrecer nuestra propuesta en mayor cantidad de festivales salteños”, comentó Cuty Castro, la voz baja del reconocido conjunto.

Es llamativo el poder de convocatoria que adquirió la formación salteña en las últimas temporadas en el resto del país. “La verdad que trabajo no faltó, los viajes se sucedieron con frecuencia. Estuvimos en diversas ciudades y localidades de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, San Luis, San Juan, Buenos Aires, y Córdoba. Hay numerosos proyectos para este 2018”, agregó Castro.

Nuevamente se abrió la peña Los 4 de Salta en Cafayate “Es el cuarto año consecutivo que nos instalamos en la tierra del sol y el vino, estaremos hasta el domingo próximo. En esta fecha aprovechamos para juntarnos con los amigos a guitarrear. Un agradecimiento especial para Eduardo Acosta y la familia Pasayo, que nos ayudan para encarar el enprendimiento”, señaló Cuty.

El folclore salteño, desde todas las épocas, se nutrió de un llamativo talento. Los nombres más significativos del circuito nacional, nacieron en el gajo de este árbol norteño. Así es, como Los 4 de Salta no fueron la excepción...sus integrantes derrochan cualidades y experiencias.

Solo basta mencionar a Enrique “Pala” Aguilera para cristalizar el tema en cuestión. Sin dudas, se puso la cinta de capitán para encabezar esta propuesta folclórica.

Fernando “Pantera” Aimo le aporta su particular voz a la flamante agrupación. La melodía, presencia y exquisitez, le dan un lugar de privilegio a Federico Maldonado, mientras la voz baja de Cuty Castro (una de las mejores en la provincia), completan este lujoso y envidiable grupo.

“La idea es diferenciarnos de la realidad musical actual. Existe material para despegarnos del resto. Apostamos a lo vocal, y con la armonización de las cuatro voces, el oído te lleva a una quinta voz. Nuestro objetivo no se basa en una carrera de velocidad sino de resistencia”, aseguró Maldonado.