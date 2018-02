Potro Abregú: “Podemos hacer grandes cosas”

Luis Carlos Abregú, más conocido en el mundo del boxeo como el “Potro”, se sacó el cinturón de campeón sudamericano y se puso el de presidente de la Comisión Municipal de Box, cuya asunción se dio este miércoles.

El tucumano, adoptado por Salta desde el inicio de su profesión, dialogó con El Tribuno sobre esta nueva etapa, ya alejado del ring desde 2016 y ahora más cerca de los boxeadores locales.

“Estoy contento de afrontar este nuevo desafío, de esta nueva oportunidad de estar en el boxeo y poder seguir transmitiendo, de alguna manera, mi experiencia a los jóvenes”, dijo quien en su etapa como profesional disputó 39 combates y ganó 36, con 29 KO.

Sobre su nuevo rol, Abregú contó cómo le llegó la propuesta de ser el titular de la Comisión Municipal.

“Desde hace un tiempo integro la Unión de Box y estamos colaborando con las escuelas municipales junto a Cristian Arias. Siempre que puedo estoy presente para los chicos que practican boxeo participan en campeonatos. Siempre damos una mano para incentivarlos y darles una motivación extra”.

“Entonces (siguió) surgió la posibilidad de poder integrar la Comisión y me preguntaron si podía ser el presidente. Les dije que sí, porque podemos hacer grandes cosas por el boxeo, por los chicos y por toda la gente que ama este deporte”.

Uno de los grandes objetivos de Abregú es brindarle seguridad tanto adentro como afuera del ring a cada boxeador.

“Quiero empezar a trabajar en serio, a buscar la mejor forma y también a hacer los controles necesarios, que los festivales sean correctos, para que los chicos suban al ring con todos los elementos necesarios”.

El Potro inició su nueva gestión horas atrás, pero no se durmió en los laureles y ya comenzó a proyectar.

“Vamos a tener varias reuniones, también con la Unión, pero hoy (por ayer) me toca hablar con los integrantes de la Comisión y más adelante hablaremos con los representantes de las escuelas de box para ponernos de acuerdo. Quiero que todos colaboren”, expresó el excampeón.

Un lugar propio

Entre los proyectos de Abregú, uno que le quita el sueño es tener un centro de alto rendimiento propio de la comisión, para todos los boxeadores.

“La idea es hacer un espacio aunque sea mínimo para después aspirar a algo más grande y que ayude con el crecimiento de este deporte”.

“Quiero que en el centro puedan entrenar, pero también que haya control a los boxeadores”, cerró.