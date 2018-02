Llega el Mundial de los videojuegos

El 2018 será un año bien mundialista y no solo por la Copa del Mundo de Rusia. En marzo se llevará a cabo un mundial de deportes electrónicos en China, y Argentina ya tiene presencia asegurada. La WESG (World Electronic Sports Game) reúne a lo mejor de diferentes Esports, y en el Counter Strike Global Offensive (un videojuego de disparos 5 vs. 5 de computadoras), el equipo nacional Isurus Gaming se ganó un lugar para representarnos.

El formato es similar a un mundial de clubes: los equipos (cuyos jugadores deben ser todos de la misma nacionalidad) tienen que coronarse en sus respectivos países y luego ser los mejores en el continente. Isurus se impuso en Sudamérica y, junto a una escuadra brasileña, lograron la tan ansiada clasificación. En China irán por la heroica ante los mejores del Mundo. La misma clasificación, pero del lado femenino, tuvo la presencia de las chicas argentinas de Malvinas Primadonna, que llegaron a la final pero lamentablemente se quedaron en la puerta ante Keyd Stars, de Brasil. En ese caso solo uno clasifica.

Isurus es una de las multigamings más importantes de toda Latinoamérica. Su escuadra de League of Legend es top en la región y en CSGO consiguió importantes títulos en los últimos meses.