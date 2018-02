Hubo menos preinscriptos en la universidad estatal

Faltan pocas semanas para que comiencen las clases en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Desde diciembre, cientos de chicos que por primera vez van ir a una facultad acceden a la página web del establecimiento de estudios superiores para anotarse.

Hasta el 16 de febrero, 12.705 estudiantes se habían preinscripto en alguna carrera. El número está por debajo de los 14.500 del año pasado y es por eso que el Consejo Superior de la UNSa decidió extender hasta el domingo 4 de marzo el plazo para elegir una carrera.

"Calculamos que ese número va a crecer por lo menos unos 1.500 o 2.000 más seguramente. Quizás estemos un poco por debajo de los de 2017. Ahora venimos un poco por debajo pero el ritmo de crecimiento diario que vengo observando me hace pensar que, por lo menos, vamos a llegar a 14 mil", aclaró Antonio Fernández, rector de la UNSa.

Por el momento, el titular de la casa de estudios no puede hablar de un motivo al que se le pueda atribuir la baja. "La verdad no tengo una conclusión para adelantarme, no tenemos mucha información como para sacar conclusiones. Pueden haber altibajos, esto no es una cosa matemática que se cumple todos los años. Hay años en los que hay un pico hacia arriba, luego baja", explicó el rector.

Fernández hizo referencia al pico del 2016, cuando se superó ampliamente los 16 mil inscriptos. "Ahí hubo un salto alto respecto a una media en que veníamos, muy por debajo de eso, y rondaba entre los 14 y 15 mil. Es un parámetro medio extraordinario como para tomarlo en cuenta", afirmó.

Las más elegidas

Según datos brindados por la Universidad, la facultad (Sede Central) con más preinscriptos es la de Ciencias de la Salud, con 2.369 alumnos. Le siguen: Exactas con 2.227, Humanidades con 2.149, Económicas con 1.808, Ingeniería con 1.446 y Naturales 1.130; lo que totaliza 11.129 estudiantes. Si se suman las sedes regionales, en Tartagal se preinscribieron 897 alumnos, en Orán 441; en Metán/Rosario 188 y Cafayate 50: un total de 1.576 estudiantes.

"Desde hace varios años las dos carreras que más inscriptos tienen son de Ciencias de la Salud. En primer lugar Enfermería (1.207 preinscriptos). Esa es la primera desde hace muchos años", resaltó Antonio Fernández. Le siguen: Contador Público Nacional con 929, Ciencias de la Comunicación con 549, Ingeniería Civil con 503, Análisis de Sistema con 377 y Ciencias Biológicas con 274.

"Hemos tenido un crecimiento bastante interesante, que un poco es lo que está fomentando el Gobierno nacional, en las ingenierías. La Civil está en primer lugar y luego la Electromecánica y que tiene una perspectiva laboral bastante interesante", resaltó.

Presupuesto

El presupuesto para este año es de 1.573 millones de pesos, lo que implica un aumento del 25%. Fernández consideró que es un aumento "suficiente", que no permitirá hacer grandes obras pero "sí respaldar" el trabajo que se viene realizando.

"Hay que tener en cuenta que fuera de ese presupuesto, todo lo que surge de la paritaria el Gobierno lo envía aparte, o sea que no impacta en el presupuesto aprobado por ley", explicó Antonio Fernández.

"Ese presupuesto está calculado con los sueldos a diciembre, entonces todo lo que surja después es un porcentaje se suma", finalizó el rector.