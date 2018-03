Un problema judicial y en el medio el llanto desgarrador de una niña

Por no dar cumplimiento a una intimación, una jueza puso a una niña al cuidado de su madre. La abogada del padre de la menor pedirá la destitución de la magistrada, señala que la mamá tiene denuncias por maltrato infantil. Un video que se viraliza muestra el llanto de la nena al momento del cumplimiento de la resolución.

En las últimas horas circula en las redes sociales un video donde en medio de gritos, reclamos, de fondo se escucha el llanto desgarrado de una niña que quedó en medio de una discusión judicial de un matrimonio divorciado.

Ayer, la jueza de primera instancia de Personas y Familia 3, Claudia Güemes, llegó hasta un domicilio de la ciudad de Salta para hacer cumplir un acuerdo firmado por los dos padres sobre la restitución de una menor.

Según el Poder Judicial, la magistrada llegó para hacer efectivo un apercibimiento y poner a una niña al cuidado de su madre hasta tanto el padre retorne a la ciudad, momento en el que se fijará nueva audiencia para evaluar la posibilidad de comunicación.





Sin embargo, la pareja del hombre aparentemente no quiso dar a la niña ya que existirían acusaciones de maltrato de la madre hacia su hija. Así lo señala la abogada del padre, Noelia Bonetto, quien dijo que la magistrada irrumpió en el hogar y forzó a entregar a la niña a la madre que tendría comprobado casos de violencia contra la chica.

Bonetto recordó que en 2017 la jueza Adriana Martorell, que estuvo primero a cargo de la causa, decidió otorgar la custodia de la menor al padre, habida cuenta el testimonio de la directora del jardín al que concurría la nena, a los informes de la Secretaría de la Niñez y las pericias del servicio del Poder Judicial, que constataban la violencia a la que era sometida la niña.

Sobre el caso, el Poder Judicial dijo que según el acuerdo, la madre podría retirar de lunes a viernes a la niña del domicilio paterno. El primer contacto se cumplió el pasado miércoles en presencia de una psicóloga del Poder Judicial. En dicha ocasión el padre se encontraba presente.

Sin embargo, el jueves cuando debía concretarse la segunda visita en los términos y horarios fijados, la misma no pudo cumplirse.

Es así que el viernes los letrados representantes de la madre presentaron un escrito solicitando el efectivo cumplimiento de lo acordado.

Para asegurar el cumplimiento, la jueza asistió personalmente al domicilio acompañada de un secretario. Según el comunicado, la magistrada pudo presenciar como la actual pareja del hombre salió, cerró la puerta y entorpeciendo la comunicación ordenada.

Es entonces que la jueza se presentó intimando el efectivo cumplimiento bajo la modalidad acordada.

La pareja del hombre informó verbalmente a la jueza que el padre de la chica no se encontraba en el lugar y que retornaría la próxima semana ya que trabaja en la frontera. Sin embargo, la jueza intimó a la mujer, levantando la voz, a dar cumplimiento con la modalidad acordada por los padres.

Ante esta situación, Bonetto declaró que pedirá la destitución de la jueza y denunciará a la secretaria Noelia Pérez ante la Superintendencia, según señala FM Profesional.

En medio de toda esta disputa, la niña, que presenció todo lo acontecido, lo expresó con un profundo y desgarrado llanto que quedó registrado en el video que se vilariza en las redes sociales.