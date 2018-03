Se registra un nuevo tiroteo en una escuela de EE.UU, esta vez en Maryland

Las autoridades están investigando un tiroteo en la escuela secundaria Great Mills, en el condado St. Mary’s, en Maryland. El incidente fue confirmado por la oficina del alguacil del condado.

‘Ha habido un incidente en la Great Mills High School. Los padres por favor NO VAYAN a la escuela, vayan a Leonardtown High School', escribió el alguacil en un tuit.

El centro, en el que estudian aproximadamente 1.600 alumnos, se encuentra cerrado. El sistema de escuelas del condado indicó en su página web que el suceso ‘está controlado‘, aunque no especificó si hay heridos o víctimas mortales.

‘Escuché que gente había sido disparada‘, declaró Jonathan Freese, un alumno de la escuela en CNN, quien se encontraba en el centro. Según indicó la policía está recorriendo las aulas para asegurarse que ya no hay peligro para los alumnos.

Agentes del FBI se encuentran ya en el lugar investigando lo sucedido. Por ahora, se desconoce quién es el autor del tiroteo y los motivos de este nuevo incidente con armas en un centro escolar.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, indicó que sus ‘los estudiantes, el personal de la escuela y los que respondieron al tiroteo están en nuestras oraciones‘.

Este nuevo incidente se produce pocos días antes de la manifestación convocada en la capital del país por los estudiantes de Parkland para exigir leyes más estrictas para el control de armas. Tras esta nueva masacre, que dejó 17 muertos, el debate de las armas ha vuelto al centro del debate político.