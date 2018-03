Pocos avances sobre la Carta Orgánica municipal, por discusiones políticas

Mientras se cumplen los plazos para la redacción de la Carta Orgánica municipal, con el trabajo de los convencionales constituyentes elegidos en las elecciones de octubre, los debates técnicos y legislativos para avanzar en la elaboración de una herramienta fundamental para los municipios, quedó estancada en debates estériles y hasta cómicos, en algunos aspectos.

Al menos eso es lo que está pasando por estos días en La Merced, uno de los cuatro municipios que trabajan en la redacción de su Carta Orgánica. Allí los convencionales no han podido avanzar sustancialmente sobre los acuerdos de elaboración y han dilapidado gran parte del tiempo en posturas políticas, con demasiados dogmas y sin tener en cuenta las necesidades cotidianas de los vecinos.

Así por ejemplo los convencionales municipales de La Merced llevaron a cabo a fines de febrero la sesión preparatoria para elegir a las autoridades de la convención, que empezaron a reunirse el 1 de marzo. La convención debe extenderse durante 60 días, aunque cuenta con la posibilidad de ampliar ese plazo por otros 30 días como máximo. Pasado casi el tercio del tiempo estipulado, los avances no fueron sustanciales, sobre todo si se tiene en cuenta que las reuniones son semanales y que aún se debate sobre las autoridades de cada comisión. Este punto llevó a que uno de los convencionales por el oficialismo, Juan López fuera destituido como presidente de la comisión de Hacienda y nombrado como vicepresidente de esa misma comisión por los propios destituyentes.

Vice sí, presidente no

El contrasentido se argumenta en la falta de ética, ya que consideran que López no puede ejercer ese puesto porque es el actual secretario de Hacienda de la comuna, cargo del que se encuentra con licencia sin goce de haberes.

Pero los que destituyeron por esa incompatibilidad, lo volvieron a nombrar como vicepresidente de esa comisión.

Además de López, la nómina de convencionales se compone de Mónica Pérez, María Baigorria y José Ríos (PJ), Gonzalo Caro Dávalos, Mónica Berruezo, Hugo Veles (Salta Somos Todos), Silvia Cruz (Felicidad), Elizabeth Chocobar (PAIS) y José Rodríguez (MPI).

José López: “Algunos solo expresan ambiciones políticas”

¿Avanza la redacción de la Carta Orgánica?

Lamentablemente no como debería. Van tres encuentros y solo afloraron ambiciones políticas. Solo hay tres meses para realizar este importantísimo trabajo y todo se diluye en peleas políticas. Hasta el momento solo afloraron las ambiciones de la oposición.

¿Cuál fue el argumento de su destitución?

En la sesión preparatoria se eligieron autoridades de las tres comisiones. A la cabeza de la de Hacienda fui designado yo, como vicepresidente José Rodríguez y secretario José Ríos. Al frente de la de Legislación General, José Rodríguez, y de la de Promoción Social, Alejandra Baigorria. El hecho es que el viernes pasado, por pedido de Gonzalo Caro Dávalos, me destituyeron aduciendo que yo no podía ocupar ese cargo por ser el secretario de Hacienda de la Municipalidad. Fue así que me destituyeron, él se automocionó y se auto votó, quedando al frente de la comisión.

¿Actualmente es el secretario de Hacienda?

Estoy con licencia sin goce de haberes. Además, fui electo por el voto de los vecinos como convencional y no se presenta ninguna incompatibilidad. Los argumentos para destituirme son contradictorios, puesto que los mismos que me destituyeron por una incompatibilidad, me mocionaron y me eligieron como vicepresidente de esa misma comisión.

Entonces, ¿ahora ocupa el cargo de vicepresidente?

Sí, pero estoy redactando la renuncia que presentaré el viernes por considerar que mi destitución obedece a una situación irregular a todas luces. No se avanzó casi nada en la redacción de la Carta Orgánica. La última vez pasamos tres horas debatiendo cuestiones políticas.

¿Cuántas veces sesionan?

Solo los viernes, a partir de las 9. Si siguen obsesionados en cuestiones políticas no vamos a cumplir con el trabajo para el que nos eligió el pueblo y para el cual se nos paga. Parece que la oposición no entiende que se está redactando una Carta Orgánica para que rija los próximos 20 o 30 años la vida de las instituciones y de la comunidad en su conjunto.

¿Por qué considera que su destitución es irregular?

La Convención adoptó el reglamento de la Cámara de Diputados de la Provincia. Y éste establece que solamente los miembros de una comisión pueden ser reemplazados en caso de renuncia. Además, nuestro trabajo solo dura tres meses. Caro Dávalos habla de falta de ética y yo pienso que es una total falta de ética vivir en otra jurisdicción y venir aquí a redactar la Carta Orgánica.