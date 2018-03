Extendieron hasta el 31 de marzo las inscripciones para las Becas Progresar 

El programa de Respaldo a los Estudiantes Argentinos Progresar, cuenta con nuevas condiciones para este año, y su inscripción finalizará el próximo 31 de marzo. Todos deben inscribirse: ya sea que lo hagan por primera vez o estén cobrando desde el año pasado. También se debe tener presente que se toma en cuenta como inicio del trámite el día que se saca el turno, sin importar que la fecha asignada sea posterior al cierre de inscripción. Es decir, si lo saca el turno el 26 de marzo y se lo da para el 6 de abril, Anses considera la primera fecha.

Postulaciones

Lo pueden postularse jóvenes de 18 a 24 años. Se extiende a 30 años para estudiantes avanzados para cubrir aquellos casos de jóvenes que ingresaron de más grandes a la universidad.

Si ya son estudiantes de Nivel Superior y quieren acceder a esta beca, deberán contar con al menos el 50% de las materias aprobadas según su plan de estudio y su año de cursada.

A través de la web, se puede ingresar a la aplicación de Becas Progresar con la propia clave de la seguridad social. Si uno no tiene clave, puede crearla en la web. También, se descarga e imprime el formulario de inscripción. Luego se completa y se lo lleva a la institución educativa para que lo firmen, para que luego se lo suba a la aplicación de Becas Progresar.

Lo pueden hacer aquellos con ingresos del grupo familiar que no superen en 3 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil; ser argentino nativo o naturalizado con DNI y no ser titular de un plan social nacional, provincial o municipal.

Desde la Anses resaltaron: “Si cobraste Progresar durante el 2017, tenés tiempo hasta el 31 de marzo para presentar el Formulario de Acreditación de Escolaridad para cobrar el 20% acumulado (quedan exceptuados los estudiantes de Universidades y Terciarios)”.

