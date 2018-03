La violencia y los "barras" tiñeron de negro la fecha de la B Nacional

La violencia en el fútbol volvió a decir presente y sucedió en la B Nacional. En la victoria de Los Andes por 2 a 0 sobre Brown de Adrogué se trenzaron dos facciones de la barra brava del milrayitas que arrojó el resultado de 117 detenidos.

El encuentro estuvo detenido 11 minutos producto de una pelea entre dos bandos de la hinchada de Los Andes, que se tomaron a golpes y piedrazos en plena tribuna, en varias ocasiones, hasta que fueron desalojados del estadio Gallardón.

Durante el episodio, se vieron imágenes poco felices, como la de un padre que en plena popular huía con su hijo en brazos para evitar una tragedia, mientras la Policía tiraba balas de goma y gases lacrimógenos.

En el operativo, en el que resultaron detenidas 117 personas vinculadas a ambos bandos, se secuestraron varios elementos punzantes.

La Aprevide, a través de su secretario ejecutivo Juan Manuel Lugones, hizo la denuncia por lesiones y resistencia a la autoridad y luego hizo circular fotos del operativos con los barras apresados.

En el plano futbolístico, Los Andes obtuvo tres puntos importantes para alejarse de los puestos de descenso gracias a los dos goles de Fabricio Lenci.

Por otro lado, Aldosivi se volvió con un sabor amargo de su visita a Sarmiento de Junín, que lo venció por 1 a 0 y lo puede dejar sin la punta si es que Atlético de Rafaela suma puntos este domingo, desde las 19.05, frente a Deportivo Morón (por TyC Sports).

En tanto, Independiente Rivadavia venció 1 a 0 a Villa Dálmine en Campana y consiguió tres puntos vitales en su lucha por evitar la pérdida de la categoría.

La fecha continuará hoy, a las 15.30, con el encuentro que jugarán Estudiantes de San Luis frente a Flandria; a la misma hora Nueva Chicago recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú.

En tanto, a las 17, Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá a Ferro y, a las 19, Boca Unidos se medirá en Corrientes ante Mitre de Santiago del Estero. También a las 19, San Martín de Tucumán será anfitrión de Instituto de Córdoba y mañana cerrará la jornada con dos partidos más.



Los resultados

Riestra 2 - Brown (PM) 2

Bravo y Montero - Montero (e/c) y Puig

V. Dálmine 0 - I. Rivadavia 1

Gastón González

Los Andes 2 - Brown (A) 0

Fabricio Lenci (2)

Sarmiento 1 - Aldosivi 0

Yamil Garnier

Hoy

Estudiantes vs. Flandria

Hora: 15.30

N. Chicago vs. Juv. Unida

Hora: 15.30

Gimnasia (J) vs. Ferro

Hora: 17

San Martín (T) vs. Instituto

Hora: 19 - TV: Directv 610

Boca Unidos vs. Mitre

Hora: 19

Rafaela vs. Morón

Hora: 19 - TV: TyC Sports

las posiciones

Equipo J G E P GF GC Pts.

A. Rafaela 19 8 7 4 30 16 31

Aldosivi 19 8 7 4 24 19 31

Almagro 19 8 6 5 24 15 30

Gimnasia (J) 18 7 9 2 15 6 30

Agropecuario 18 9 3 6 25 19 30

Sarmiento 19 8 5 6 25 22 29

Juv. Unida 19 8 5 6 17 18 29

S. Martín (T) 18 6 10 2 17 15 28

Instituto 19 8 4 7 15 16 28

V. Dálmine 19 7 5 7 19 14 27

Morón 18 6 9 3 18 16 27

Brown (A) 19 7 5 7 20 19 26

Los Andes 19 5 10 4 12 11 25

Quilmes 19 6 6 7 16 17 24

Mitre (SE) 18 6 6 6 15 16 24

Estud. (SL) 18 5 8 5 13 13 23

Riestra (*) 19 5 7 7 23 22 23

I. Rivadavia 19 4 9 6 14 17 21

Brown (PM) 19 5 5 9 20 23 20

Boca U. 19 5 5 9 18 26 20

All Boys 18 5 4 9 17 25 19

Ferro 18 5 4 9 15 26 19

Santamarina 18 4 6 8 16 22 18

N. Chicago 18 3 9 6 14 20 18

Flandria 18 3 7 8 17 26 16

(*) La AFA lo sancionó con el descuento de 10 puntos.