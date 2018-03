Los campeones del 86 por fin vuelven a Tilcara

Las glorias de la Selección argentina campeona del mundo en México 1986 por fin regresarán hoy a Tilcara, Jujuy, tras más de 32 años.

El motivo de la visita es grabar un comercial para una importante marca de gaseosas.

A pesar de las negaciones pasadas y las argumentaciones de que “no existía una promesa a la Virgen”; esta vez sí vendrán a Tilcara.

Recordemos que en enero surgió el rumor que Oscar Ruggeri, Ricardo Bochini y Jorge Burruchaga iban a visitar Tilcara, información que luego finalmente fue desmentida por los mismos exjugadores.

La información de la llegada de 10 campeones del mundo se filtró a través de un comunicado de la Policía de la Provincia de Jujuy, quienes informaron que desplegarán un servicio de seguridad y prevención acorde a la llegada de tan ilustres visirantes. Para esto, efectivos policiales de unidades regionales estarán abocados a estas tareas.

La Policía de Jujuy dio a conocer un operativo diseñado para resguardar el orden y la seguridad de organizadores, jugadores, autoridades y asistentes a la filmación.

Si bien no se conoce oficialmente qué actividades realizarán, no se descarta que aprovechen la oportunidad para cumplir su promesa y visitar a la Virgen de Copacabana de Punta Corral, que hasta fin de mes estará en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en Tumbaya.

El grupo de jugadores llegará a las 8 al aeropuerto “Doctor Horacio Guzmán” y de allí se dirigirán a Tilcara.

No brindaron los nombres de los exfutbolistas que visitarán Jujuy, pero se estima que algunos de ellos serán Giusti, Bochini y Ruggeri entre otros. La vuelta a Buenos Aires está prevista a las 18.

La movida comprenderá filmar un partido de fútbol y un pequeño acto en el que presentarían la copa del mundo.

Las glorias visitarían, además de la iglesia, algunos lugares característicos. El comercial mostrará lo mejor de Tilcara; incluida la visita de los futbolistas a la Virgen de Copacabana de Punta Corral.