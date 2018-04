YPF se quedó sin nafta en el Jardín de la República

Deportivo YPF de J. V. González no pudo avanzar, se quedó sin nafta y fuera de competencia. En el Jardín de la República, los dirigidos por Antonio Vizgarra no pudieron hacer nada contra la eficacia de Deportivo Graneros, que se impuso por 3 a 0 en la revancha de los cuartos de final del Federal C. En el global, los tucumanos marcaron la diferencia: en la ida igualaron 2 a 2 y ayer golearon. Los cocodrilos supieron aprovechar las situaciones que generaron y les bastó la primera mitad del partido para definir la serie.

A los 20 minutos, el defensor Heraldo Aguirre abrió el marcador, de cabeza. Luego, Esteban Bulacio en un contragolpe letal definió y amplió la ventaja. Unos minutos más tarde, Omar Soria cerró el resultado.

En el complemento, YPF fue a buscar la hazaña, pero el travesaño, el palo y el arquero Nahuel Fernández se complotaron y no le permitieron, aunque sea, llegar al descuento.

El club de J. V. González hizo una gran campaña que, pese a la eliminación, no opaca el buen trabajo que se realizó.

Más allá de que no se logró el objetivo, YPF demostró que está en crecimiento y seguramente muy pronto tendrá su revancha en un certamen federal.

El resultado:



GRANEROS 3 DEP. YPF 0

N. Fernández D. Campos

R. Cano L. Cordero

H. Aguirre E. Zárate

M. Pedraza A. Ferando

M. Quiroga R. Avari

E. Bulacio A. Rojas

A. Quiroga D. Vizgarra

L. Gómez E. Galván

E. Rojas M. Padilla

O. Soria M. Ocaranza

L. Gómez A. Navarro

DT: E. Sáenz DT: A. Vizgarra

Goles: PT: 20’ H. Aguirre (G), 36’ E. Bulacio (G) y 40’ O. Soria (G). Cambios: ST: 9’ Juárez por Galván (YPF), 12’ Beltrán por Padilla (YPF), 15’ Campos por Soria (G), 20’ Zurita por Bulacio (G), 25’ Gómez por Rojas (YPF) y 82’ Pérez por Gómez (G).

Incidencias: ST: 30’ expulsado Beltrán (YPF).

Jornada: 4° de final - Vuelta

Estadio: Dep. Graneros

Árbitro: Williams Abdala