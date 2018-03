“Tango corrupto”, un show para despertar los sentidos con el 2 x 4

Marita Simón

El Tribuno



Con un musical que se destaca por su calidad interpretativa, pero que fundamentalmente despierta la emoción del espectador, llega Tango corrupto, un show con todas las letras. Tanto que no hay género que este grupo de artistas, encabezado por Oscar Lajad, no traslade al compás del 2 x 4.

Estará el sábado próximo, a las 21, en la Casa de la Cultura (Caseros 460), con el beneficio del 2 x 1 para los socios de Club El Tribuno.

Este joven salteño tiene una extensa y rica trayectoria en el mundo del espectáculo desde 1993, cuando decidió dedicar su vida al estudio y perfeccionamiento del canto y el baile, y que, a partir de entonces, no paró de ofrecer shows en todo el país.

Ganador de 3 premios ACE, 5 premios Hugo y 4 premios Carlos, esta vez Lajad estará acompañado por Rocío Riera, los bailarines y coreógrafos Rosalía Álvarez y Nicolás Tobares, y la orquesta salteña en vivo Palo Tanguero, formada por Darío Facundo Saiquita, Aleksandre Urushadze, Julio César Bejarano, Luis Alberto Villegas y Miguel Ángel Moya.

“Tango corrupto rompió con todos los prejuicios de la canción popular y combina no solamente una diversidad de géneros musicales, sino también lo teatral, lo que conforma un espectáculo muy completo”, explica Oscar Lajad durante una visita a El Tribuno, en un alto de los ensayos.

Este joven talentoso formó parte de grandes elencos y acompañó a Enrique Pinti, Susana Giménez, Nito Artaza, Valeria Lynch, entre otros, y musicales extranjeros que se presentaron en el país.

“Más allá de esas actuaciones, siempre preparé mis propios shows y eso me permitió estar en eventos de todo tipo, cafés concerts, pubs... Y así nació Tango corrupto, que me divertía a mí pero que pegó mucho en la gente. Nació a fines de 2014 y no paramos desde entonces, siempre actualizándolo y con un nombre que, sin dudas, genera curiosidad y expectativa”.

La particularidad de este musical es que, si bien es un concierto de tango, está guionado y teatralizado, lo que provoca una dinámica inusual en el espectador.

“La gente se sorprende en forma constante y se mantiene en tensión a la espera de ver qué viene al minuto siguiente. Pero se suma la risa, porque llevamos a ritmo de tango temas que pueden pasar por la cumbia, el pop o mucho más, lo que genera reacción permanente porque se redescubren temas que no los asociaban con el tango”, agrega Lajad.

Con frases como “Tango más humor en un espectáculo atrapante. Irónico, sensual e irreverente en el mejor sentido”; “Talentoso juego musical” ; “Gracioso, irreverente, creativo, imperdible”; “Conservadores, abstenerse, no saben lo que se pierden”, los diarios nacionales calificaron esta particular puesta en escena.



Con elenco salteño

El grupo recorre el país y, en el caso del NOA tiene un elenco estable con los músicos salteños de Palo Tanguero y la voz de Rocío Riera, que estarán además en Jujuy y Tucumán.

“Soy un agradecido de la gente, porque en cada presentación comprobamos que sale feliz y sintiendo la música en su más amplia diversidad. Pero también se logra con los artistas que me acompañan, que se suman a esta particular propuesta. La crítica es positiva y eso nos impulsa a seguir adelante. Todo el equipo es de excelencia, multipremiados y eso habla de un esfuerzo integral”, agrega.

Lajad está próximo a sacar su tercer disco, mientras prepara su vuelta con shows en Buenos Aires, ya que la gira por el interior le demanda muchos meses.

“Tango Corrupto es imperdible: sorprende y emociona. Desde la simpleza con calidad, el trabajo de cada artista se nota en el escenario y muestra que, en definitiva, el tango también es una fiesta y hay que celebrarlo”, concluyó.