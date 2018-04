Allanaron la casa de Natacha Jaitt

El domicilio de la mediática Natacha Jaitt fue allanado hoy por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de una investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Ramos por supuestas tareas de espionaje ilegal.

También, en el marco de la misma causa, fue allanado el domicilio de Ana Polero, la asesora de moda que acompañó a Jaitt al programa de televisión de Mirtha Legrand y que también está señalada de haber trabajado para un organismo de inteligencia.

En ese programa, Jaitt había realizado resonantes denuncias sobre supuestos vínculos de periodistas y otras personas conocidas con redes de pedofilia.

Tras el allanamiento en su vivienda, la mediática habló ante la prensa y acusó al fiscal general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, de "filtrar" la declaración que ella dio ante la fiscal Soledad Garibaldi.

"Me voy a ir del país, no tengo ningún tipo de protección oficial de nadie. Estoy ayudando a los chicos abusados y contagiados con HIV, pero en este país no se puede ayudar", sostuvo.