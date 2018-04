Con inteligencia artificial, analizan el riesgo de embarazo en 3 mil adolescentes

A través la inteligencia artificial ya se detectaron en la capital salteña 397 adolescentes con altas probabilidades de quedar embarazadas. Con datos de familias vulnerables, el Ministerio de Primera Infancia de la Provincia, junto a la empresa de informática Microsoft, aplica un programa piloto que en las últimas horas fue blanco de críticas.

La polémica se suscitó tras una declaración del gobernador Juan Manuel Urtubey en el programa televisivo "El diario de Mariana", de Buenos Aires. "Hoy podés prever, con la tecnología, cinco o seis años antes, con nombre, apellido y domicilio, cuál es la niña que está en un 86 por ciento predestinada a tener un embarazo adolescente", expresó. Así se refirió al plan que ya se utiliza en Salta para "predecir" si una niña tiene riesgo de convertrise en madre o las posibilidades que tienen chicos de abandonar la escuela.

¿Puede el Estado hacer ese tipo de identificación? Con este software se cruzan variables y se procesan a través de algoritmos, indicó ayer a El Tribuno el ministro de Primera Infancia, Carlos Abeleira, quien defendió el uso de esa herramienta al asegurar que los datos de los chicos identificados son confidenciales. "Poder predecir situaciones que ocurran para fortalecer esas familias es algo fantástico", resaltó.

Entre los más de 3.000 casos en que se focalizaron la Provincia y Microsoft, se determinó que 492 chicos que asisten a la escuela tienen un 88 por ciento de probabilidad de abandonar los estudios, mientras que el riesgo de embarazo adolescente es del 87 por ciento en unas 397 chicas.

Abeleira sostuvo que se utiliza el modelo "Machine Learning" (aprendizaje de las máquinas o automático) que detecta patrones sociales. "Estos te dan una posibilidad de ocurrencia sobre ciertas situaciones", dijo.

La información surge de relevamientos que realizó Primera Infancia. Entre los patrones que ponen aportan al riesgo de vulnerabilidad, se mencionó el hacinamiento, el trabajo de los familiares, niveles de educación, entre otras variables.

Abeleira aseguró que el convenio que se firmó a mediados del año pasado con Microsoft no tiene costos. Salta es la primera provincia del país que aplica inteligencia artificial para aspectos sociales, incluso el sistema fue expuesto por Urtubey en un evento que organizó Microsoft días atrás en Buenos Aires.

"Para bajar la pobreza"

Ante los cuestionamientos sobre la focalización de la aplicación de la inteligencia artificial en personas pobres, el ministro admitió que trabajaron sobre datos de familias vulnerables. Adujo que la intención es reducir la pobreza. "La idea es ir creciendo en políticas públicas personalizadas, en un Estado más eficiente", añadió.

A las personas que son identificadas a través de los patrones sociales no se les comunica. El funcionario dijo que se responde con el fortalecimiento, como la capacitación. ¿Se apunta a la educación sexual", preguntó este medio. El funcionario contestó que se trabaja en "el desarrollo humano".

Críticas

La polémica se desató en medio del debate que transcurre en el Congreso nacional por la despenalización del aborto. "Cada año el embarazo adolescente crece en cinco puntos en Salta. De todas las mujeres que están embarazadas o paren en Salta, el 22 por ciento tienen menos de 19 años", expuso Mónica Menini, abogada especialista en familia y género.

Agregó que el porcentaje de niñas y adolescentes de 10 a 14 años embarazadas en la provincia es uno de los más altos del país.

En Salta el 50 por ciento de los estudiantes no termina en tiempo y forma el secundario. Aunque Urtubey destacó que los chicos piden tener educación sexual, según los resultados de las pruebas Aprender, aún es una deuda pendiente en las escuelas.

Menini, por otra parte, cuestionó que familias salteñas hayan tenido una larga lucha, de diez años, ante la Provincia para lograr que la educación religiosa no se dicte en horarios de clases, ya que alumnos que no profesaban el catolicismo caían en situaciones de discriminación. La abogada marcó que Urtubey "habla de un software que le va a mostrar el futuro", pero manifestó que aún no se aceptan las causas del embarazo adolescente, al que consideró un "gravísimo problema de salud y derechos humanos".