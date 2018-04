“Es una buena herramienta pero los datos aún son desfavorables”

“La pregunta que a mí me genera esto es: ¿Por qué si tenemos este sistema no se está haciendo ya la prevención?”, planteó el especialista en estadísticas Jorge Paz, luego de que el gobernador Juan Manuel Urtubey difundiera que se puede saber qué probabilidades de embarazo tiene una adolescente de Salta por medio de herramientas informáticas.

Paz es investigador independiente del Conicet, profesor titular de la cátedra de Desarrollo Económico de la UNSa y director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde)

En diálogo con El Tribuno, opinó que hay que empezar a usar los datos para definir políticas públicas. Destacó que la Provincia tiene muy buenos instrumentos para hacer mediciones pero que, sin embargo, los índices de mortalidad materna, infantil y embarazos adolescentes siguen siendo elevados.

Además, consideró confuso denominar a este modelo como “inteligencia artificial” y dijo que en realidad es un sistema de información georreferenciada.

Las declaraciones del gobernador sobre un sistema para predecir si una adolescente puede quedar embarazada generaron debate.

Todos los que trabajan con datos conocen lo que se llama modelos multivariados, que permiten hacer predicciones acerca de la probabilidad de que ocurra un evento determinado, cualquiera sea. Por ejemplo: la probabilidad de que una persona experimente un episodio de pobreza, de acuerdo a determinadas características.

En estos modelos, lo que se hace es predecir esa probabilidad en función de un conjunto de variables. Por ejemplo, si se está prediciendo la probabilidad de muerte, se va a tener en cuenta la edad, el nivel educativo, la historia laboral y una serie de factores. Si hay un empleo riesgoso, esa probabilidad va a ser mayor. Así se va jugando con distintas variables y van dando como resultado valores concretos de posibilidad de que un evento suceda.

El gobernador se refiere a un sistema del Ministerio Primera Infancia, que se armó hace tiempo. Lo he visto funcionar y es muy bueno. También escuché muy buenos comentarios de funcionarios que vienen de visita, por ejemplo, del Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Unicef.

Por medio de los agentes sanitarios, se levanta información en los hogares, como en cualquier relevamiento. Pero lo hacen de manera continua. Con la información que consiguen, que está georreferenciada, pueden localizar determinadas características de los hogares de manera muy precisa.

Lo que entiendo que dice Juan Manuel Urtubey es que, con este modelo estadístico, se puede saber que en un hogar nació una niña y que, de acuerdo a las características del hogar, dentro de 15 años tiene una probabilidad alta media o baja de experimentar un embarazo adolescente. Entonces, lo que el gobernador dice es que se puede prevenir. Y claro que se puede prevenir.

La pregunta que a mí me genera esto es: ¿Por qué si tenemos este sistema no se está haciendo ya la prevención?

¿Cómo no se usa esto ya para prevenir los episodios de malnutrición, la diarrea y otras enfermedades? Esa es mi pregunta como espectador.

Hay que usar esa tecnología para que los datos de Salta dejen de mostrar lo que están mostrando. Porque los datos de mortalidad infantil y materna siguen siendo desfavorables. Están por encima de los niveles nacionales y los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a que no tienen un sistema tan sofisticado.

Lo que suena polémico es el hecho de decir, prácticamente, que una chica por ser pobre y vivir en determinado sector social está predestinada a embarazarse a corta edad.

Lamentablemente las personas más carenciadas tienen una probabilidad mayor por una serie de circunstancias, como el tema educativo o informativo.

En lo que dice no hay estigmatización. Es cierto. Se da en todos los países del mundo. En los países más pobres, la tasa de fecundidad es muchísimo más elevada que en los países más avanzados. Es una consecuencia directa de la pobreza.

Por eso, este tema de la legalización del aborto que se está debatiendo se relaciona de manera estricta con la desigualdad y la pobreza.

El tema de la mortalidad materna tiene que ver también con la pobreza y la desigualdad. Lamentablemente es así.

Quizás lo que llama la atención es que se aplique una tecnología tan avanzada para hacer la predicción pero haya trabas para implementar la educación sexual en las escuelas, por ejemplo.

Claro. Las políticas públicas no siempre cuentan con estas herramientas para detectar los problemas.

El tema es que, si esta herramienta está, se puede dar educación sexual o se puede ir directamente a hablar con la familia para ver qué está pasando.

Es una herramienta poderosísima de política pública. El sistema es muy bueno y no lo tiene ninguna provincia. Pero seguimos teniendo más mortalidad infantil, embarazo adolescente y mortalidad materna.

La mortalidad materna también se asocia al embarazo adolescente.

Está estrechamente vinculado. El embarazo adolescente es malo por muchísimos motivos, entre esos, el riesgo de muerte para el bebé y para la madre. El embarazo adolescente es nocivo por una multiplicidad de razones. Ahí no hay ninguna polémica.

El embarazo adolescente tiene que ser cero. No puede haber.

¿Le parece riesgoso que se maneje una base de datos con información que puede ser privada?

La información se maneja de manera absolutamente confidencial. Y no son datos que pueda interpretar o procesar cualquiera. Hay que tener las herramientas y recursos.

Lo que sí me parece confuso es llamarlo inteligencia artificial. Es un sistema georreferenciado de información, pero no es inteligencia artificial.