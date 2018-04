Duro documento de mujeres contra la inteligencia artificial

Las controvertidas declaraciones del gobernador Juan Manuel Urtubey sobre la utilización de inteligencia artificial para predecir embarazos adolescentes en familias pobres sigue generando críticas. Esta vez, integrantes del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, Mujeres Trans Argentina y de la Multisectorial de Mujeres Salta, entre otras organizaciones que trabajan en cuestiones de género, realizaron un duro pronunciamiento sobre el programa a cargo del Ministerio de Primera Infancia.

Urtubey había dicho en un programa de televisión de Buenos Aires que trabajan con una reconocida empresa de software para prever “con cinco años antes, con nombre, apellido y domicilio” quiénes serían aquellas niñas que están “predestinadas” a tener un embarazo adolescente.

“La gravedad y la liviandad de los dichos del gobernador contrastan con un dato de enorme preocupación: en 2017 casi el 20% de los nacidos vivos fueron hijos de madres adolescentes en la provincia, la cifra es altísima y es urgente la creación de políticas públicas con perspectiva de género en los ámbitos de Salud y Educación”, señala el documento.

Prosigue: “El embarazo en la adolescencia guarda en sí una gran complejidad, el abordaje de esta realidad no puede reducirse al cruce de variables y la realización de proyecciones de ‘potenciales’ embarazos como resultado de condiciones socioeconómicas en las que están insertas las adolescentes. No hace falta buscar en el futuro las ‘predicciones’ de un software sino en el presente y nuestro pasado reciente y en cuanto se expresan como un continuo de ausencia de políticas públicas”.

En otra parte del escrito, se advierte que “la experiencia individual del embarazo y la decisión de continuar o no con él, no puede homologarse a patrones sociodemográficos. De hecho, para que una proyección como la que busca Urtubey sea significativa, debería contar con una muestra a nivel provincial y no sólo de los sectores más desprotegidos o vulnerados por el propio Estado”.

El documento agrega que “la complejidad de los embarazos reside también en la conformación de la subjetividades y la violencia de género presente en las relaciones de pareja, especialmente si tenemos en cuenta la enorme carga que implica ‘negociar’ el uso del preservativo, la falta de educación sexual y la falta de acceso a una atención integral para niñas y adolescentes. También se deben ponderar los altos índices de violencia sexual, que incluyen los abusos infantiles perpetrados contra niñas y adolescentes”.

Las autoras del documento. María Pía Ceballos, Alba Rueda, Ana Pérez Declercq, Alfonsina Morales, Tania Kiriaco, Andrea Flores, Natalia Gil, Marta César y Flavia Garagorri redactaron un documento sobre la estigmatización de las mujeres jóvenes en condiciones de pobreza. La mayoría integra el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres y la Multisectorial de Mujeres de Salta.



La falta de acceso a información de calidad para planificar un embarazo deseado, parejas con comportamientos violentos, incluidas la agresión física, la coacción sexual, la violación en las parejas, el maltrato psicológico y las conductas de control son algunos de los factores del embarazo en la adolescencia que señalaron.

Desigualdad

Las primeras relaciones de “amor” se presentan en la adolescencia y cuando la violencia se da en parejas en las que no hay respeto, libertad, valoración mutua, ocurren las relaciones desiguales, porque hay uso de poder de una persona sobre otra. “Estas inequidades son producto de desigualdades económicas y estructurales y construcciones sociales y culturales donde las mujeres ocupan un lugar de subordinación y sumisión”, dice el escrito.

A través del mismo, instaron a todos los actores sociales, especialmente las organizaciones de mujeres, a aportar a las políticas en Salud y Educación, pero sobre un compromiso estatal a políticas integrales que no estén terciarizadas. “No se puede omitir en este análisis el empobrecimiento de los sectores más vulnerados cuando las actuales políticas de gobierno se enmarcan en racionalidades neoliberales, precarizando aún más la vida de los sectores populares, los pueblos originarios y de contextos rurales”, señalan.

También las agrupaciones de mujeres reclaman de que Salta es una de las provincias que no instrumenta de forma efectiva la educación sexual integral en las escuelas, a pesar de la gran demanda de docentes y estudiantes que lo piden.

Agregan que esto impacta en adolescentes y jóvenes, especialmente en los modelos de feminidades y el rol de las ciudadanas. Aseguran que seguirán exigiendo a jueces y fiscales que se garantice el derecho a una vida sin violencia, que se adopten las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans.

“Estos software son patriarcales, al igual que algunos gobernantes, diputados y jueces”, sentenciaron.