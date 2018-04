Barrionuevo incluyó a Cristina en el armado del PJ: "Si viene, bienvenida"

El interventor del PJ, Luis Barrionuevo, aseguró hoy que "todos tienen que estar adentro" del sello, incluida la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras que el desplazado conductor del sello, José Luis Gioja, definió a la medida judicial como "una torpe maniobra política" sin "ningún sustento jurídico".

"Hemos abierto las puertas del partido para todos. A aquellos que han hecho partidos por afuera porque no tenían cabida en el peronismo que vuelvan. Las candidaturas se verán en su momento.

Todos tienen que estar adentro", sostuvo Barrionuevo.

Si bien al intervenir al ser designado interventor del PJ el referente sindical había manifestado su voluntad de excluir al kirchnerismo, esta vez, al ser consultado sobre si la invitación también incluye a la líder de Unidad Ciudadana, manifestó: "Si viene, bienvenida sea".

"Nosotros no tenemos candidatos. Los que quieran ir a la cancha que se presenten a las PASO. Vamos a trabajar en todas las expresiones", añadió Barrionuevo, aunque luego disparó: "Hay muchos que tienen más preocupaciones por Comodoro Py que por Matheu".

El dirigente sostuvo que si idea es "designar a los que estarán al frente de los equipos técnicos y profesionales, ocupar el partido de gente trabajando para que aquellos que sean candidatos tengan en el partido la maqueta del Gobierno, que no sean mentiras, que sean verdades cumplibles".

El exlíder de la CGT Azul Y Blanca destacó que su "trabajo es recorrer el país y la prioridad es donde el peronismo perdió, en los distritos más importantes: Santa Fe, Mendoza, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires".

"Pero no vamos a interferir en ningún tipo de internas donde están consolidados tanto los intendentes como los gobernadores", aclaró.

Asimismo, Barrionuevo denunció que la sede del PJ fue atacada en la noche del pasado viernes: "Apedrearon el frente, rompieron vidrios de la sede del PJ en Matheu. Parecían unos barrabravas tirapiedras. Esa agresión es repudiable. Se hizo la denuncia policial. Estaremos mirando las cámaras de seguridad para ver quiénes fueron los salvajes que apedrearon al edificio".

Festejo con Duhalde

El sindicalista también contó que el martes pasado estuvo "festejando" la intervención con el expresidente Eduardo Duhalde, uno de los históricos impulsores del reclamo judicial que hace algunas semanas materializó la jueza federal María Romilda Servini de Cubría al desplazar a la conducción liderada por el sanjuanino Gioja.

Por otra parte, Barrionuevo le envió un mensaje al asesor ecuatoriano del PRO Jaime Durán Barba: "Lo esperamos el año que viene en la elección. El 100 por ciento de la estrategia de Durán Barba y el Gobierno era que siga (José Luis) Gioja y la expresidenta (Cristina Kirchner). Por eso esta sorpresa que cayó para propios y extraños con mi designación".

En tanto, Gioja calificó la intervención como "una torpe maniobra política" sin "ningún sustento jurídico" y agregó: "Es totalmente ilegítima porque casi todas las estructuras del justicialismo han repudiado este hecho, porque quieren seguir transitando un camino de unidad y consensos".

En diálogo con FM La Patriada, el ex gobernador de San Juan señaló que está esperando "confiadamente" el fallo de la Cámara Nacional Electoral y "mientras tanto" está "trabajando muchísimo para organizar el Congreso del 18 de mayo con cada uno de los distritos del país".

En ese sentido, Gioja precisó que el objetivo de la reunión del órgano partidario tiene como objetivos "ratificar autoridades y poder trazar un lineamiento político hacia el camino de unidad que contenga a la mayoría de los justicialistas".

Asimismo, el desplazado titular del Consejo Nacional del PJ, quien bromeó al definirse como "presidente en suspenso" del sello, evitó referirse al interventor del partido, Luis Barrionuevo, y a sus colaboradores, Julio Bárbaro y Carlos Campolongo.

"No quiero opinar sobre esos compañeros, porque tengo puesta la camiseta de la unidad", concluyó.